زائران کشورهای هند،پاکستان،افغانستان و آذربایجان پذیرایی می شوند

ابراهیم ابراهیم پور که مدیریت موکب انصارالمهدی(عج) امامزاده سید محمد(ع) کمارج شهرستان کازرون در مرز شلمچه را بر عهده دارد به خبرنگار مهر گفت: روزانه به حدود ۲ هزار نفر زائر خارجی اربعین خدمت رسانی می‌کنیم.

وی افزود: به صورت شبانه روزی از بیش از ۳ هزار نفر زائر حسینی پذیرایی می‌کنیم که ۸۰ درصد از آن‌ها را زائران کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و آذربایجان تشکیل می‌دهند.

ابراهیم پور در ادامه افزود: خدمت رسانی این موکب که از ۲۵ مهرماه آغاز شده است تا ۵ روز بعد از اربعین ادامه دارد و زائران حسینی در این محل می‌توانند از امکاناتی مانند درمانگاه، وعده‌ها و میان وعده‌های غذایی، حمام وآشپزخانه بهره ببرند.

وی با اشاره به زیرساخت‌هایی که از ۴ سال پیش در این محل توسط برپاکنندگان موکب تدارک دیده‌شده است گفت: در این موکب که در مساحت ۲ هکتار بناشده است، ۲ سالن استراحتگاهی برادران و خواهران به ظرفیت هرکدام ۱۳۰۰ نفر، آشپزخانه،۷۰ باب حمام و درمانگاه ساخته‌شده است.

مدیر موکب انصار المهدی(عج) امامزاده سید محمد(ع) شهرستان کازرون عنوان کرد: حدود ۴۰ نیروی مردمی و خانواده‌های برپاکنندگان این موکب کار خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) در مرز شلمچه را بر عهده دارند.