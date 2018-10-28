قطع برق تمام پمپاژه های آب در حریم زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علاقمندان پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ای با مدیران شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار داشت: در ابتدا تمام پمپاژهای آب در حریم زاینده رود شناسایی، قدرت پمپاژ سنجیده و آدرس یابی شد و سپس اقدام به قطع آن کردیم.

وی با بیان اینکه شرکت توزیع برق یکی از دستگاه های دارای مسئولیت در جهت تامین آب شرب به اصفهان بزرگ بود و خوشحالیم که به تمام تعهدات خود در این عرصه صددرصد عمل کرده ایم، ادامه داد: شورای حفاظت منابع آب استان اصفهان در سه دوره زمانی به اجرا درآمد و شرکت توزیع برق استان مطابق با این زمان بندی اقدام به قطع برق پمپاژهای آب در حریم بستر زاینده رود کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه دوره اول این طرح از ۱۱ خرداد تا هفت مردادماه،‌ دوره دوم از ۱۸ مرداد تا ۲۵ مردادماه و دوره سوم از ۲۸ مرداد تا ۳۰ مهرماه به اجرا گذاشت شد، گفت: قطع برق پمپاژها را در محدوده لنجان، باغ بهادران و شهرستان چادگان داشتیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه علی رغم بسیاری از مشکلاتی که در مسیر قطع برق پمپاژهای آب در حریم زاینده رود وجود داشت اما با هماهنگی و یکدستگی که بین استانداری، فرمانداری ها و دهیاری ها و شورای روستاها و برق و حمایت شرکت آب منطقه ای داشتیم، به خوبی توانستیم آن را اجرایی کنیم.

علاقمندان گفت: اگر بتوانیم هماهنگی را بیشتر کنیم بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت جلب اعتماد مردم در آینده، نیاز به این میزان فشار نیست و مخالفتی با اجرای طرح های آبرسانی صورت نمی گیرد و با هزینه کمتری می توانیم اقدام به تامین آب شرب کنیم.

فرماندار لنجان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید موضوعات اجتماعی را حل کنیم، افزود: اگر بخواهیم با پاورپونت مسائل را رصد کنیم واقعا نباید انتظار نتیجه مطلوب و حل مشکل را داشته باشیم.

اجرای طرح های بزرگ آبی تنها در سایه اعتماد مردم امکانپذیر است

صفرخان لود با اشاره به اینکه بستر انتقال آب به صورت خط لوله در لنجان امکانپذیر نبود، افزود: اگر می خواهیم کشاورزان و باغداران همراهی کنند و در مدیریت درست آب به ما کمک کنند باید بستر اجتماعی آن را فراهم سازیم.

وی بیان داشت: به منظور رساندن آب و مدیریت آب در لنجان برای بستن هر بند آب با ریش سفیدان و اعضای شورا و دهیاران جلسات متعددی نزدیک به ۲۰ ساعت برگزار می کردیم تا بتوانیم یک بند را ببندیم و برای هر بند این چالش را داشتیم.

فرماندار لنجان گفت: در صورتی که این بستر اجتماعی و اعتمادسازی بین دولت و مردم شکل بگیرد به راحتی می توانیم با مشارکت خود مردم،‌ کشاورزان و دیگر اصناف استارت طرح های بزرگ را بزنیم.