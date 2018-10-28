به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی صنعت اسباب‌بازی در سالن همایشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور محسن حموله دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی و رئیس مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون، محسن رجبی مدیرعامل برند بازی‌تا برگزار شد.

رجبی، مدیرعامل برند «بازی‌تا»، با ارائه تعریفی از pricing، به معرفی ارزش کالا و فاکتورهای ارزشمندی یک کالا پرداخت و گفت: تاثیر قیمت‌گذاری صحیح کالا، در ماندگاری و برندینگ، بسیار مهم است و وفاداری مشتری به برند از ضروری‌ترین عوامل موثر در ماندگاری یک محصول خواهد بود. توجه تولیدکنندگان به تاثیر تغییرات نامناسب و بدون برنامه‌ریزی همه جانبه قیمت‌ها بر حفظ مشتریان از الزامات این امورات است.

او در ادامه اظهار کرد: مقایسه دو محصول مشابه از دو برند با تفاوت قیمت بسیار زیاد، به اهمیت مبحث فروش مرتبط می‌شود و تاثیرپذیری ذهنی مخاطب که برگرفته از اعداد قیمت، شناخت، مصرف‌کننده از کالا و... را تولیدکننده باید رصد کند و به دنبال آن بر مطالعه بازار از حیث شاخت دقیق مصرف کننده کالا بپردازد.

به گفته رجبی، تولید تخصصی و برقراری ارتباط مناسب با سیستم‌های پخش و شبکه‌های فروش به منظور توسعه بازار و سعی در چابک‌سازی سیستم تولید، از دیگر توصیه‌هایی است که تولیدکنندگان باید به آن ارج دهند.

او با اشاره به این موضوع که تولیدکنندگان اسباب‌بازی فاقد استراتژی توان ماندگاری در بازار را نخواهند داشت، گفت: اگر تولیدکنندگان هیچ‌گونه استراتژی در بازار تولیدی اسباب‌بازی نداشته باشند امیدی به ماندگاری آنان نیست و از گردونه رقابت خارج خواهند شد. توجه به چرخه عمر محصول، توسعه و تغییر به موقع آن، ارتباط با مشتریان و داشتن شبکه تعاملی و پویا با مخاطبان محصول می تواند در ماندگاری یک برند، نقش مثبتی ایفا کنند.

البته تولیدکنندگان اسباب‌بازی هم با تاکید بر جامعه آماری مصرف‌کنندگان با معرفی چند روش قیمت‌گذاری، یک فرمول استاندارد شده برای قیمت‌گذاری معرفی شد و در نهایت عنوان شد که موثرترین روش، روشی است که بر اساس آن تقاضا در بازار حفظ و در حالی‌که هزینه‌های تولید کننده پوشش داده شود و توان رقابت با سایر رقبا نیز وجود داشته باشد.