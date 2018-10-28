۶ سایت جنگل های مازندران برای ثبت در یونسکو انتخاب شد

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین لکه های جنگلهای هیرکانی در سه استان شمالی برای ثبت در یونسکو، در استان مازندران قرار دارد اظهار داشت:مناطقی چون حوزه ۴۶ کجورمنطقه حفاظت شده خشکه داران، سری تولیدی غیر چوبی شورآب، منطقه جنگلی دمبان، منطقه جنگلی سری ۱و۲ لنگر، سنگده، اشک، جنگلهای حوزه فریم الندان – ایلال- بولا، جنگلهای واز، جنگلهای الیمستان آمل و جنگلهای تیرتاش و چناربن از جمله جنگل های هیرکانی است که توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور معرفی شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع تعداد ۱۲ سایت در سه استان گیلان، مازندران و گلستان با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و دانشگاه تربیت مدرس برای ثبت در لیست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده که از این تعداد شش منطقه در استان مازندران قرار دارد.

فرزانه با اشاره به انتخاب ۶ منطقه بولا، الیمستان، واز، کجور، خشکه داران و چهارباغ برای ثبت در یونسکو افزود: سایت بولا نمونه بارزی از جنگل های راش هیرکانی است که تحت تاثیر مستقیم اقلیم نیمه مرطوب هیرکانی و نیمه خشک ایران و تورانی قرار دارد و شیب های تند، جنگل های بکر و مناطق دست نخورده و دور از دسترس این سایت زیستگاه مناسبی است که طبق نظر کارشناسی قابلیت ثبت در آثار ملی جهانی را دارد.

وی به شناسایی طیف وسیعی از رویشگاه های کوهستانی، جنگلی، صخره ای، رودخانه ای و مرتعی در منطقه الیمستان اشاره کرد و یادآور شد: وجود پستی بلندیهای فراوان، منابع آبی متنوع، پوشش گیاهی انبوه، جنگل های راش از میانبند تا ارتفاعات جنگل های هیرکانی شناسایی حدود ۲۳۷ گونه گیاهی، و وجود گونه های اندمیک هیرکانی و گونه های جانوری شاخص های منطقه وازبرای ثبت است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به منطقه کجور و خشگداران نیز به عنوان مناطق انتخابی اشاره کرد و اظهار داشت: سایت چهارباغ محل تقاطع دو رویشگاه هیرکانی و ایران و تورانی است و به دلیل تنوع ارتفاعی، پوشش گیاهی منطقه تنوع وسیعی از گونه های درختی، درختچه ای و علفی را تشکیل می دهند. مناطق بکر و دست نخورده و گونه های گیاهی و جانوری نادر از مشخصات بارز این منطقه است.

گفتنی است جنگل‌های هیرکانی یکی از منحصربه ‌فردترین نوع جنگل‌ها در دنیا هستند و تنها جنگلهای باقیمانده از دوران ژوراسیک (عصر دایناسورها) در کره زمین بوده و ۹۸ درصد میزان پوشش آن نیز در شمال ایران میباشد، این جنگلها مانند نوار سبزی به طول ۸۵۰ کیلومتر از جلگه گرگان تا قسمتی از کشور آذربایجان کشیده شده اند.