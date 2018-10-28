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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

با آتش گرفتن لاستیک‌ها؛

اتوبوس محور اردبیل - پارس‌آباد طعمه حریق شد/ سلامت کامل مسافران

اتوبوس محور اردبیل - پارس‌آباد طعمه حریق شد/ سلامت کامل مسافران

اردبیل – اتوبوس مسافربری با ۳۵ مسافر در مسیر اردبیل به پارس آباد به دلیل آتش گرفتن ناگهانی لاستیک‌ها در حوالی کشتارگاه اردبیل طعمه حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح امروز یکشنبه در نزدیکی شهرستان اردبیل و دقایقی بعد از حرکت این اتوبوس به سمت پارس آباد رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این حادثه و با اشاره به دلایل بروز آن یادآور شد: آتش گرفتن لاستیک های عقب عامل حریق در این اتوبوس بوده است.

سرهنگ حجت فتاحی با اشاره به روند کنترل این حادثه ادامه داد: آتش سوزی در لاستیک های این اتوبوس قبل از رسیدن به سایر قسمت ها بویژه موتور بلافاصله با کمک نیروهای مردمی و آتش نشانی خاموش و کنترل شده است.

وی تاکید کرد که سرعت عمل در خاموش کردن آتش سوزی لاستیک های عقب موجب عدم سرایت آتش به سایر قسمت ها و تهدید جان مسافران شده است.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه این اتوبوس ۳۵ مسافر داشته است، بیان داشت: پس از بروز حادثه مسافران اتوبوس به سرعت از سوی نیروهای امدادی، اورژانس و نیروهای پلیس راه حاضر در محل تخلیه و به محل امن هدایت شدند.

به گفته وی این حادثه هیچگونه خسارت جانی نداشته و علاوه براین در پی واکنش سریع نیروهای آتش نشانی و به خصوص کمک های مردم میزان خسارت مالی به اتوبوس نیز کمترکشده است.

کد مطلب 4443755
محمد میرزایی ناطق

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