به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح امروز یکشنبه در نزدیکی شهرستان اردبیل و دقایقی بعد از حرکت این اتوبوس به سمت پارس آباد رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این حادثه و با اشاره به دلایل بروز آن یادآور شد: آتش گرفتن لاستیک های عقب عامل حریق در این اتوبوس بوده است.

سرهنگ حجت فتاحی با اشاره به روند کنترل این حادثه ادامه داد: آتش سوزی در لاستیک های این اتوبوس قبل از رسیدن به سایر قسمت ها بویژه موتور بلافاصله با کمک نیروهای مردمی و آتش نشانی خاموش و کنترل شده است.

وی تاکید کرد که سرعت عمل در خاموش کردن آتش سوزی لاستیک های عقب موجب عدم سرایت آتش به سایر قسمت ها و تهدید جان مسافران شده است.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه این اتوبوس ۳۵ مسافر داشته است، بیان داشت: پس از بروز حادثه مسافران اتوبوس به سرعت از سوی نیروهای امدادی، اورژانس و نیروهای پلیس راه حاضر در محل تخلیه و به محل امن هدایت شدند.

به گفته وی این حادثه هیچگونه خسارت جانی نداشته و علاوه براین در پی واکنش سریع نیروهای آتش نشانی و به خصوص کمک های مردم میزان خسارت مالی به اتوبوس نیز کمترکشده است.