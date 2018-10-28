مراجعه بیش از ۱۸ هزار زائر به بیمارستان صحرایی شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مقام ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد بیمار مراجعه کننده به بیمارستان صحرایی، ۱۷ هزار و ۳۶۸ نفر به طور سرپایی درمان و ۷۷۸ نفر نیز به طور موقت در این بیمارستان بستری شدند.

به گفته وی، ۳۱ نفر نیز در بازه زمانی یاد شده توسط فوریت‌های پزشکی به بیمارستان‌های سطح شهر برای ادامه درمان اعزام شدند.

مقام اظهار کرد: تنها در روز گذشته سه هزار و ۷۴۸ بیمار به بیمارستان صحرایی این دانشکده در شلمچه مراجعه کردند که از این تعداد سه هزار و ۴۷۸ نفر به طور سرپایی درمان و ۲۷ نفر هم به طور موقت در این بیمارستان بستری شدند ضمن آنکه ۳۱ نفر به تشخیص پزشک برای ادامه درمان توسط فوریت‌های پزشکی به بیمارستان‌های سطح شهر اعزام شدند.

سخنگوی ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: تا روز گذشته در پایانه مرزی شلمچه ۱۲۶ هزار و ۵۳۷ زائر اربعین حسینی آموزش‌های بهداشتی را فرا گرفتند.

مقام یادآور شد: از زمان استقرار نیروهای بهداشتی در مرز شلمچه تا دیروز چهار هزار و ۵۱۲ مورد بازدید از ۲۴۷ موکب، محل‌های اسکان زائران، پخت غذا و نان موجود در منطقه شلمچه انجام شد.

وی با اشاره به وجود ۲۶۸ مخزن آب موجود برای زائر اربعین حسینی در مرز شلمچه افزود: تا روز گذشته دو هزار و ۴۷۴ مرتبه کلرسنجی از این مخازن انجام شده ضمن آنکه ۱۲۵ مورد نمونه‌برداری میکروبی نیز صورت گرفته و در مجموع یک میلیون و ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ لیتر آب گندزدایی شده است.

سخنگوی ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان ادامه داد: تا روز گذشته ۷۶۵ مورد کنترل غذایی با دستگاه های پرتابل و ۴۶۲ مرتبه بازدید از تاسیسات رفاهی شامل سرویس‌های بهداشتی و حمام در مرز شلمچه انجام شده است .

مقام از انجام یک هزار و ۷۶۰ مترمربع سمپاشی و گندزدایی محیطی در مرز شلمچه خبر داد و افزود: تا روز گذشته ۱۲۶ هزار و ۵۳۷ نفر آموزش های بهداشتی را فرا گرفتند ضمن آنکه ۳۰۰ نفر نیز نیازمند مراقبت سندرمیک بوده‌اند.

وی اظهار کرد: در بازه زمانی یاد شده ۱۳۱ مورد نمونه برداری از موارد مشکوک ابتلاء به بیماری‌های منتقله از آب و غذا و ۱۵۹ مورد پودر او.آر.اس نیز به بیماران داده شد.