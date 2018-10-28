مهاجرت به اروپا در «دوران» تازه

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «دوران» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا عباسیان یکشنبه ۶ آبان با حضور علیرضا شیخ عطار به موضوع مهاجرت به اروپا می‌پردازد.

عباسیان در این برنامه با سفیر سابق ایران در آلمان درباره وضعیت مهاجرات به اروپا، دلایل و تفاوت‌های کشورهای اروپایی در پذیرش مهاجر، تعریفی از وضعیت مهاجران ایرانی در اروپا و مشخصاً آلمان گفتگو خواهد کرد.

در ادامه برنامه، مستند «دریای بسته» به کارگردانی استفانو لیبرتی محصول کشور ایتالیا با موضوع مهاجرت مهاجران آفریقایی به اروپا پخش خواهد شد.

مجموعه ۵۲ قسمتی «دوران» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا عباسیان از تولیدات شبکه مستند سیما یکشنبه‌ها ساعت ۲۱ روانه آنتن تلویزیون می‌شود و بازپخش آن روز دوشنبه ساعت ۹ خواهد بود.