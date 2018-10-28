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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

رئیس اداره راهداری تایباد خبر داد؛

جابه جایی زائران افغانی از دوغارون به مرزهای عراق توسط ۱۲۱ اتوبوس

جابه جایی زائران افغانی از دوغارون به مرزهای عراق توسط ۱۲۱ اتوبوس

تایباد- رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای تایباد از انتقال زائران افغانی به مرز عراق توسط ۱۲۱ دستگاه اتوبوس خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر کرباسی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: زائران افغانی که به قصد زیارت ایام اربعین حسینی واردکشورشده اند، ابتدا جهت زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع ) به مشهد مشرف شده و سپس از آنجا به مرزهای عراق عزیمت می کنند.

وی افزود: طبق آمار ثبت شده و طی ۶ روز گذشته بیش از  ۵۲۰۰ زائرافغانی وارد مرز دوغارون شده و پس از پذیرایی راهی مشهد و از آنجا به مرز های کشور عراق رفته اند.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای تایباد خاطرنشان کرد: این زائران توسط ۱۲۱ دستگاه اتوبوس به عراق اعزام شده اند و  در روزهای آینده نیز انتقال زائران توسط ۵ شرکت اتوبوسرانی مستقر در مرز دوغارون به انجام خواهد رسید.

کد مطلب 4443770

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