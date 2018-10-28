جابه جایی زائران افغانی از دوغارون به مرزهای عراق توسط ۱۲۱ اتوبوس

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر کرباسی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: زائران افغانی که به قصد زیارت ایام اربعین حسینی واردکشورشده اند، ابتدا جهت زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع ) به مشهد مشرف شده و سپس از آنجا به مرزهای عراق عزیمت می کنند.

وی افزود: طبق آمار ثبت شده و طی ۶ روز گذشته بیش از ۵۲۰۰ زائرافغانی وارد مرز دوغارون شده و پس از پذیرایی راهی مشهد و از آنجا به مرز های کشور عراق رفته اند.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای تایباد خاطرنشان کرد: این زائران توسط ۱۲۱ دستگاه اتوبوس به عراق اعزام شده اند و در روزهای آینده نیز انتقال زائران توسط ۵ شرکت اتوبوسرانی مستقر در مرز دوغارون به انجام خواهد رسید.