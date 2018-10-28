عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های باران و برف در استان، اظهار کرد: شب گذشته در عمق محور کرج - چالوس حوالی کندوان شاهد بارش برف بودیم که عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی انجام‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه تردد در محور کرج - چالوس برقرار است، گفت: در محور طالقان نیز شاهد بارش پراکنده برف هستیم، نیروهای راهداری در این محور مشغول عملیات ایمنی هستند تا تردد با مشکلی مواجه نشود. در حال حاضر تردد در این مسیر نیز در حال انجام است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز افزود: شب گذشته در محورهای پایین دست استان از جمله کرج، هشتگرد و نظرآباد شاهد بارش باران بوده ایم، تمهیداتی به منظور جلوگیری از آب‌گرفتگی در حاشیه راه‌ها پیش‌بینی‌شده است.

صفری با اشاره به اینکه حجم بارندگی‌های استان البرز در دو روز گذشته قابل توجه بوده است، گفت: خوشبختانه مسئله جدی به دنبال این بارش ها ایجاد نشده است.

وی توضیح داد: ۲۰ اکیپ راهداری به همراه ۲۵۰ راهدار در سطح محورهای مواصلاتی استان مشغول انجام وظیفه هستند تا روزهای سرد سال را به‌خوبی پشت سر بگذاریم و مسیرهای تردد در استان ایمن باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با توضیح اینکه در هیچ کدام از محورهای استان ریزش سنگ که موجب مسدود شدن مسیر شده باشد را نداشته‌ایم، افزود: به دنبال بارش برف و باران در البرز چندین مورد تصادف به وقوع پیوسته است.

صفری از رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی و برف‌گیر استان رادارند خواست با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حادثه جلوگیری کنند.