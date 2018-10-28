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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

در حاشیه حضور ایران در نمایشگاه صربستان صورت گرفت

امضای تفاهمنامه با یک ناشر صرب برای ترجمه و انتشار ۱۰ اثر ایرانی

امضای تفاهمنامه با یک ناشر صرب برای ترجمه و انتشار ۱۰ اثر ایرانی

در حاشیه حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب صربستان، تفاهم‌نامه همکاری مشترک ایران با بزرگ‌ترین ناشر دولتی صربستان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، این تفاهم‌نامه با حضور مهدی شیرازی، رایزن فرهنگی ایران در صربستان، حسین‌علی سبزه، نماینده موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و پتار آربوتینا، مدیر بخش انتشارات اسلوژبنی گلاسنیک به امضا رسید.

در این تفاهم‌نامه در خصوص همکاری و تبادل اطلاعات بین ناشران دو کشور با رعایت ضوابط حقوقی و بین‌المللی و همچنین تقویت همکاری‌های دوجانبه برای تبادل آثار صربی و فارسی تأکید شد.

بر اساس توافق صورت گرفته میان دو طرف، مقرر شد ۱۰ اثر ایرانی در قالب طرح گرنت ترجمه و مورد حمایت قرار گیرد.

مدیر بخش انتشارات اسلوژبنی گلاسنیک در این جلسه ضمن اشاره به غنی بودن فرهنگ ایرانی گفت: هدف از این تفاهم‌نامه گسترش روابط فرهنگی و به‌ویژه معرفی فرهنگ و نشر ایرانی در صربستان است.

وی افزود: علاقه صرب‌ها به فرهنگ ایرانی و شرقی نسبت به ادبیات غربی بالا است. بهترین ترجمه، ترجمه مستقیم آثار فارسی به زبان صربی است و امیدوارم که در قالب این تفاهم‌نامه بتوانیم بهترین آثار ادبی ایرانی را به زبان صربی ترجمه کنیم.

یادآوری می‌شود، انتشارات اسلوژبنی گلاسنیک به‌عنوان بزرگ‌ترین انتشارات دولتی صربستان است و در شصت و سومین نمایشگاه کتاب بلگراد به‌عنوان ناشر برتر انتخاب شد.

کد مطلب 4443821

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