مذاکرات محرمانه بحرین و رژیم صهیونیستی برای علنی کردن روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که مقامات بحرین در حال حاضر مذاکرات محرمانه ای را با مقامات رژیم صهیونیستی انجام می دهند که هدف از آن علنی کردن روابط دو جانبه میان منامه و تل آویو است.

در ادامه این گزارش آمده است که این مذاکرات با هدف زمینه سازی برای سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بحرین بعد از سفر جنجالی اخیرش به عمان صورت می گیرد.

این در حالیست که یک تیم ورزشی نیز چند روز قبل در راستای عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و امارات وارد این کشور شده بود.