انتشار فراخوان جشنواره شاهد و ایثارگر در شاخه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اهداف و سیاست‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، به منظور شناسایی و جذب استعدادهای هنری و همچنین برنامه‌ریزی فرهنگی برای ارتقای سطح تخصصی آن‌ها و حضور موثر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر در ۴ شاخه تجسمی، ادبی، تئاتر و سرود برگزار می‌شود.

دبیری این جشنواره بر عهده سید مرتضی حسینی مدیر کل امور هنری و مدیر گروه تلویزیونی شاهد است.

بخش هنرهای نمایشی (صحنه ایی و خیابانی) جشنواره بدون محدودیت سنی و برای کلیه هنرمندان شاهد و ایثارگر در بخش های صحنه ای و خیابانی برگزار می ‏شود.

موضوع: آزاد. آثاری که درباره ایثار و شهادت، سبک زندگی ایثارگری وایثار اجتماعی باشند، در اولویت قرار دارند.

در بخش صحنه ای: بازیگری (زن و مرد)، کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه، موسیقی، مواد تبلیغی(پوستر- بروشور).

در بخش خیابانی: بازیگری (زن و مرد)، کارگردانی، طرح و ایده، طراحی فضا، موسیقی، مواد تبلیغی (پوستر-بروشور).

شرایط و مقررات:

دبیرخانه جشنواره در رابطه با آثار نمایشی که با موضوع زندگینامه شهدا و یا ایثارگران شاخص هر استان تهیه و ارایه می‌شوند توجه ویژه داشته و انتخاب این آثار در اولویت هستند.

ارایه مجوز کتبی نویسنده الزامی است.

ستاد برگزاری جشنواره به تشخیص کمیته انتخاب تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون ریال در بخش صحنه‏ ای و تا سقف ۲۰ میلیون ریال در بخش خیابانی کمک هزینه پرداخت خواهد کرد.

اجرای آثار صحنه‌ای ارایه شده کمتر از ۳۰ دقیقه و بیشتر از ۶۰ دقیقه نباشد.

هر گروه نمایش تنها امکان شرکت در یک بخش جشنواره را خواهد داشت و کلیه آثار به صورت فیلم بازبینی خواهند شد.

نمایشنامه‌های تازه نگارش یافته و دست اول در اولویت انتخاب آثار بوده و صرفا نمایش‌های پذیرفته می‌شوند که تولید سال ۱۳۹۷ توسط همان گروه تولید و یا اجرا شده باشند.

حداقل اعضای و نفرات گروه های نمایشی می بایست پنجاه درصدشان متشکل از خانواده شهدا و ایثارگران ویا جامعه ایثار گری باشند.

شرایط و کیفیت ارسال:

متقاضیان باید پس از ورود اطلاعات در سایت نوید ایثار شاهد و دریافت کد پیگیری سه نسخه فیلم از اجرای نمایش (صحنه ای - خیابانی ) را با درج کد پیگیری اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. بدیهی است به آثار فاقد کد مورد نظر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هنرمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.navideshahed.com مراجعه کنند و یا آثار خود را به نشانی «تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک ۵، ساختمان شهید سلیمانی معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، طبقه دوم، اداره کل امور هنری اداره هنرهای نمایشی ارسال کنند.

مهلت تکمیل فرم و ارسال سه نسخه فیلم آثار نمایشی ۱۵ آبان، اعلام نتایج ۲۵ آبان و مرحله پایانی و اختتامیه ۲۵ دی ماه خواهد بود.