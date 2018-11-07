  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

فولادگر در گفتگو با مهر:

هشداری برای شورای شهرتهران/آخوندی دروزارت راه بی‌انگیزه کارمی‌کرد

هشداری برای شورای شهرتهران/آخوندی دروزارت راه بی‌انگیزه کارمی‌کرد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه شورای شهر تهران عملکرد آخوندی در وزارت راه را با دقت بررسی کند، گفت: آخوندی در دوران مدیریتی خود در وزارت راه با بی‌انگیزگی کار می‌کرد.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران مدیریت وی صنعت ساختمان دچار رکود شدید شد زیرا این وزارتخانه سیاست دقیقی برای بازار مسکن و ساخت و ساز نداشت.

نمایده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آخوندی مشکلاتی با نظام مهندسی داشت که البته نمی توان حق را صد در صد به نظام مهندسی داد اما به هر حال وی در دوران مدیریتی‌اش نتوانست با تشکل مهم نظام مهندسی تعامل داشته باشد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: آخوندی در اواخر دوران مدیریتی خود از انگیزه لازم برای کار و فعالیت برخوردار نبود.

وی به شورای شهر تهران هشدار داد برای بررسی گزینه های شهردار تهران این موارد را در خصوص سوابق کاری و عملکرد عباس آخوندی مدنظر قرار دهد.

کد مطلب 4443841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کمالی GE ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جایزه عملکرد عالی آخوندی در حوزه راه و شهرسازی، تکیه بر صندلی شهرداری تا ۱۴۰۰ میباشد ؟! ضمنا مرگ بر آمریکا. اینم نوشتم که نظر منم درج کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه