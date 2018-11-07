حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران مدیریت وی صنعت ساختمان دچار رکود شدید شد زیرا این وزارتخانه سیاست دقیقی برای بازار مسکن و ساخت و ساز نداشت.

نمایده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آخوندی مشکلاتی با نظام مهندسی داشت که البته نمی توان حق را صد در صد به نظام مهندسی داد اما به هر حال وی در دوران مدیریتی‌اش نتوانست با تشکل مهم نظام مهندسی تعامل داشته باشد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: آخوندی در اواخر دوران مدیریتی خود از انگیزه لازم برای کار و فعالیت برخوردار نبود.

وی به شورای شهر تهران هشدار داد برای بررسی گزینه های شهردار تهران این موارد را در خصوص سوابق کاری و عملکرد عباس آخوندی مدنظر قرار دهد.