دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با هنرمندان همدانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مریم کاظمی دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در سفر به همدان با هنرمندان و فعالان حوزه تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان گفتگو کرد.

در این جلسه مریم کاظمی با بیان این که خاطره خوبی از سال گذشته برای من باقی مانده که هربار آن را به خاطر می آورم هم غرورآفرین است و هم شادی بخش گفت: امیدوارم امسال جشنواره ای بهتر از سال گذشته در همدان برگزار کنیم.

وی استقبال مردم از نمایش های جشنواره در همدان را استثنایی عنوان کرد و یادآور شد که در تهران حتی در جشنواره فجر چنین استقبالی از جشنواره نمی شود. اعتبار جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به همین استقبال مردم است.

کاظمی ادامه داد: در برگزاری جشنواره سال گذشته آرامش زیادی وجود داشت و همه با نظم کارهای مربوط به خود را انجام دادند. امسال گروه های خارجی با اشتیاق برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کردند که این به دلیل برگزاری خوب جشنواره و به پشتوانه و حمایت مردم و هنرمندان همدان است.

وی تصریح کرد: جشنواره جشن برداشت محصول است و کنار هم جمع می شویم تا آثار همدیگر را ارزیابی کنیم.

وی در ارزیابی آثار رسیده به جشنواره عنوان کرد: کارهای خیابانی و خردسال هر سال درخشان تر می شود اما بخش های صحنه ای ضعیف تر شده است و این به خاطر بخش هایی است که در هر دوره به جشنواره اضافه شده است. اگر بخشی به جشنواره اضافه می شود باید با نظر کارشناسی باشد.

دبیر جشنواره بیست و پنجم در بخشی از این نشست درباره طراحی پوستر جشنواره گفت: در مورد پوستر جشنواره هیچ محدودیتی وجود ندارد که این بخش حتما از تهران باشد. برای پوستر این دوره فراخوان منتشر نشد اما اگر کسی طرح خوب و قابل توجهی داشت می توانست به دبیرخانه اعلام کند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

کاظمی کارگاه های آموزشی این دوره از جشنواره را در سه حوزه شامل یک بخش تخصصی برای اهالی تئاتر، بخشی برای کودکان و نوجوانان و کارگاه هایی هم برای مربیان معرفی کرد.

وی تعداد کارگاه های امسال را بیشتر از سال گذشته و تخصصی تر عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: باید در حوزه هنر و برنامه های هنری هم همین نگاه را داشته باشیم و برای پیشبرد امور، برگزاری برنامه ها را به اهالی آن واگذار کنیم. در برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان هم همین نگاه وجود دارد بنابراین امور را به انجمن نمایش و اهالی تئاتر استان سپرده ایم.

وی تصریح کرد: باید در مسیری حرکت کنیم که فضای فرهنگی و هنری در جامعه حاکم شده و نشاط اجتماعی حاصل شود.

رییس جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در ادامه یادآور شد: برای برگزاری جشنواره در همدان زیر ساخت ها فراهم شده و سالن های نمایش هم تعمیر و تجهیز خواهد شد. بخش جنبی جشنواره باید تقویت شود و مراسم های افتتاحیه، اختتامیه و جنبی نیز نیازمند تحول و ایجاد جذابیت هستند.

اردشیر صالحپور قائم مقام و مشاور دبیر جشنواره نیز در بخشی از این گفت و شنود تاکید کرد: هنرمندان تئاتر عضو یک خانواده هستند. برگزاری چندین دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان نشان از تداوم آن دارد و بعد از ربع قرن برگزاری باید افق های روشنی در انتظار جشنواره باشد.

وی در پایان کنار هم بودن هنرمندان را حسن این رویداد بزرگ هنری دانسته و گفت: این اتفاق خجسته ای است تا همه با هم برای برگزاری این جشنواره کنار هم باشیم.

در ادامه این جلسه دبیر جشنواره بیست و پنجم به سوالات هنرمندان در بخش های مختلف پاسخ داد.