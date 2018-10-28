صنایع دستی ایران از موزه زیلوبافی میبد الگوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، غدا هیجاوی پیش از ظهر امروز در جلسه ثبت جهانی زیلوی میبد با حضور ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی در استانداری یزد اظهار داشت: بسیاری از کشورها وقتی خود را کاندیدای ثبت جهانی یک اثر یا صنایع دستی می‌کنند، تازه اقدام به راه‌اندازی موزه می‌کنند.

وی افزود: این اتفاق در شهرستان میبد از سال ۲۰۰۲ رخ داده و موزه زیلو از ۱۶ سال پیش و سال‌ها قبل از کاندیدا شدن برای ثبت جهانی زیلو راه‌اندازی شده است.

هیجاوی خاطرنشان کرد: این امر خود نشانگر اهمیت قائل شدن مردم این منطقه برای زیلو و درک صحیح آنها از هنر جهانی است.

رئیس شورای جهانی صنایع دستی آسیا و اقیانوسیه عنوان کرد: در بازدیدی که از موزه زیلوبافی و چند کارگاه زیلوبافی در شهرستان میبد داشتیم، دریافتیم که این هنر به واقع برخاسته از دل مردم این منطقه است و همه آنها با عشق و علاقه زیلوبافی می‌کنند ضمن اینکه این هنر در میان این مردم موروثی شده و نسل به نسل منتقل شده است.

هیجاوی ‌با اشاره به شاخص‌های موزه زیلوبافی میبد تصریح کرد: مردم سایر شهرهای ایران باید از این موزه الگوبرداری کنند و برای ثبت جهانی صنایع دستی خود، همین شیوه را طی کنند.

وی با اشاره به اینکه ما امروز به عنوان ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به استان یزد سفر کرده ایم، عنوان کرد: به نظر من زیلوی میبد می‌تواند به عنوان یک صنایع دستی جهانی ثبت شود و کمبودی ندارد.

هیجاوی تصریح کرد: در زیلوبافی یا اغلب استانداردها برای جهانی شدن رعایت شده یا به استانداردها نزدیک هستند که این خود شاخصه‌ای قوی برای ثبت جهانی زیلو است.

وی خاطرنشان کرد: صنایع دستی میبد به جز با عشق خلق نشده و عشقی که در تولید این اثر احساس می‌شود، بسیار ارزشمند است.

هیجاوی تاکید کرد: هم ویژگی‌های شهرستان میبد و آثار تاریخی ارزشمند آن و هم صنایع دستی بی‌نظیری همچون زیلو، این قابلیت و ظرفیت را برای میبد ایجاد کرده که به جرگه شهرهای جهانی بپوندند و امیدواریم مسئولان استان یزد این موضوع را پیگیری کنند.