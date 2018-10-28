مجید دریکوند در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون تذکر رئیس سازمان محیط زیست به مدیرکل محیط زیست لرستان به علت کم توجهی به تشکل های زیست محیطی اظهار داشت: تشکل ها دشمن محیط زیست نیستند، دشمن مدیرکل محیط زیست نیستند، مدیرکل محیط زیست هم صاحب محیط زیست نیست.

ما نه کارمند محیط زیست هستیم نه وابسته به آن هستیم

وی با بیان اینکه ارتباط و توجه به تشکل های زیست محیطی یک تعامل است، تصریح کرد: چه کسی می تواند بگوید فعالان محیط زیستی نفعی دارند؛ ما نه کارمند محیط زیست هستیم نه وابسته به آن هستیم.

امروز هم اگر به شورای اداری استان آمدیم به دعوت مرادپور معاون استاندار لرستان آمدیم

این کارشناس محیط زیست با تاکید بر اینکه من دکتری حیات وحش دارم و سال ها در زمینه محیط زیست کار کرده ام، افزود: در ۵ سال گذشته یک مرتبه هم به برنامه های محیط زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست دعوت نشده ایم؛ امروز هم اگر به شورای اداری استان آمدیم به دعوت مرادپور معاون استاندار لرستان آمدیم.

دریکوند با اشاره به اینکه بحث ما این است که یک سری کار بلدیم یکسری حرف برای گفتن داریم، اجازه بدهید حرف خود را بزنیم، اگر غلط بود رسانه ها قضاوت کنند، گفت: ما یافته های کارشناسی، تحقیقات و ایده های خود را به رسانه ها به عنوان چشم و گوش جامعه می دهیم تا منتشر کنند.

منتظریم آقای فتحی بیرانوند نظر رئیس سازمان محیط زیست را اجرا کند

وی با بیان اینکه این خیلی بد است که شما هیچ وقت نه دعوت شوید نه از شما نظر بخواهند، حتی اگر خود ما مراجعه کنیم بگویند نه نیازی نداریم و نمی خواهیم، تصریح کرد: امروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حتی توضیح از مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان نخواست و گفت اولین کار او باید جلسه با فعالان محیط زیستی باشد.

این کارشناس محیط زیست با تاکید بر اینکه از رسانه ها می خواهیم پیگیری کنند که آیا این جلسه گرفته می شود و آیا نظرات فعالان زیست محیطی گرفته می شود، افزود: اگر این چنین شود و نظرات کارشناسان و سمن ها را بگیرند به نفع محیط زیست خواهد بود.

دریکوند خاطرنشان کرد: ما منتظریم آقای فتحی بیرانوند نظر رئیس سازمان محیط زیست را اجرا کند، اگر هم نشد در رسانه ها حرفمان را خواهیم زد.