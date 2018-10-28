مراجعه‌ ۴۶۰۰ نفر بر اثر مسمومیت به بیمارستان امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام‌رضا مخصوصی اظهار داشت: روزانه ۲۵ نفر براثرمسمومیت به این مرکز مراجعه می کنند و در نیمه نخست امسال ۴۶۰۰ بیمار به این بیمارستان مراجعه کردند که از این تعداد یک درصد جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: بروز مسمومیت‌های عمدی به‌صورت خودکشی به‌خصوص در بیمارانی که از افسردگی و مشکلات خلقی رنج می برند از معضلاتی است که مراجعین به این مرکز با آنها دست به گریبانند و مسمومیت‌های غذایی ناخواسته و تماس با سموم شیمیایی خانگی و کشاورزی و مصرف الکل‌های غیرمجاز و سمی نیز علت بستری دسته بزرگی از مراجعین می باشد که در این مرکز متناسب با نوع مسمومیت، انواع درمان‌ها و پادزهر مورد نیاز به بیماران تجویز می شود.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن فصل سرما واحتمال مسمومیت با گازمونوکسید کربن افزود: گازگرفتگی مسمومیتی است که به خاطر تنفس گاز خطرناک کربن مونوکسید به وسیله انواع وسایل گازسوز از جمله بخاری، آبگرمکن، پیک‌نیک و حتی زغال ایجاد می شود که در زمستان به دلیل مسدود شدن دودکش یا تهویه گاز در ساختمان منتشر شده و به دلیل عدم امکان خروج آن در نهایت منجر به مرگ افراد می‌شود.

وی عنوان کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) با بیش از ۳۹ سال سابقه در حال حاضر مرکز ارجاع کلیه بیماران مسمومیت استان کرمانشاه است که با داشتن بخش مسمومیت و اورژانس، ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به مشکلات ناشی از بروز مسمومیت‌های عمدی و غیر عمدی اعم از مسمومیت‌های دارویی، غذایی، سموم وانواع گزش‌ها و گازگرفتگی و مسمومیت با مواد سوزاننده است.

مخصوصی گفت : این مرکز دارای بخش مراقبتهای ویژه (ICU) و پزشکان، پرستاران و نیروهای مجربی است که با توجه به سالها تجربه در ارائه خدمت به بیماران مسمومیت در این مرکز، در کاهش مرگ و میر هزاران بیمار نقش بسزایی دارند.