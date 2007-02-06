ویرانی "باب مغاربه" مسجدالاقصی تبعات منفی بسیاری درپی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن هشدار نسبت به عواقب وخیم نابود سازی "باب مغاربه"، دیوار قدیمی بخش شرقی قدس در مسجدالاقصی گفت: ادامه این اقدامات تعرض به نبی اکرم (ص) است.

وی در ادامه افزود: این فعالیتها عواقبی دارد که نتایج آن بسیار زیانبار بوده و با قوانین بین المللی درتعارض است، چرا که اشغال مسجدالاقصی و یا تغییر اثر دینی و تاریخی مسلمانان جایز نیست.

پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو از مجامع بین المللی خواست تا بر اسرائیل مبنی بر توقف اجرای اقدامات خود علیه شهر قدس و مسجدالاقصی فشار آورند.

وی واکنشهای بسیاری را از سوی جهان اسلام برای این اقدامات مخربانه اسرائیل، پیش بینی کرد .

صهیونیستها در نظر دارند تپه نزدیک به " باب مغاربه" یکی از درهای مسجدالاقصی را برای ایجاد یک گذرگاه ویژه برای شهرک نشینان صهیونیست تخریب کنند. این عمل به منظور تسهیل در رفت و آمد یهودیان صورت می گیرد.