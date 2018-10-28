راز سر و دست شکستن اعراب برای برقراری روابط با تل آویو

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: تحولات روزهای اخیر در زمینه عادی سازی روابط با تل آویو را می توان بی سابقه دانست و این موضوعی است که «شمعون آران» نویسنده و روزنامه نگار صهیونیست نیز از آن به شعف آمده و آنرا در نزدیکی میان اسرائیل و به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس بی سابقه توصیفه کرده است.

البته روابط عربی با رژیم صهیونیستی زاییده امروز نیست و تاریخ گواه این روابط است که برخی در خلوت و محرمانه است و برخی همانند این روزها در قطر و امارات و عمان آشکاراست. اعراب امروز به سوی عادی سازی آشکار بدون اینکه واهمه ای داشته باشند حرکت می کنند. آنها در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که اوج نژادپرستی است و جنایات بی شماری مرتکب می شود، حرکت می کنند. به نظر می رسد که نتانیاهو جنایتکار موفق شده است که آنها را وسوسه کند. این عادی سازی آشکار با زمینه سازی قبلی رخ داده است.

اما به راستی دلیل این هروله عربی بی سابقه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی چیست؟

«حسن خریشه» معاون رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در گفتگویی با الجزیره گفت: «دلیل این هروله بی سابقه برای عادی سازی روابط با اسرائیل، ترس رهبران عرب به خاطر از دست دادن کرسی هایشان است و می دانند که رابطه با اشغالگران دریچه کسب دوستی امریکاست».

«جهاد حرب» تحلیلگر سیاسی نیز به خبرگزاری فرانسه بیان کرد: «یکی از دلایل آمادگی کشورهای عربی برای برقراری روابط با اسرائیل، ضعف فلسطینی ناشی از ادامه دودستگی است که توان فلسطینی ها را ضعیف کرده است».

«عبدالباری عطوان» در مطلبی در رای الیوم با اشاره به تحرکات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی آورده است: «سه ضربه دردناک بر سر آنچه از کرامت عربی باقیمانده طی سه روز گذشته وارد آمد؛ نخست، مشارکت هیات اسرائیلی در رقابت ورزشی در قطر و دوم حضور تیم ورزشی به امیر نشین ابوظبی به ریاست میری ریگیو وزیر فرهنگ نژاد پرست و تحقیر کننده اعراب و اما ضربه بزرگ و بسیار دردناک در سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سلطان نشین عمان بود که طی آن وی و هیات همراهش با استقبال گرم روبرو شدند و با سلطان قابوس دیدار کردند.

وی می نویسد: این هجمه عادی سازی هماهنگ با فشار آمریکا ربطی به صلح فلسطینی-اسرائیلی ندارد بلکه صلح رایگانی بین اسرائیل و کشورهای عربی و زمینه سازی برای تحمیل بندهای دیگر معامله قرن است عطوان: این هجمه عادی سازی هماهنگ با فشار آمریکا ربطی به صلح فلسطینی-اسرائیلی ندارد بلکه صلح رایگانی بین اسرائیل و کشورهای عربی و زمینه سازی برای تحمیل بندهای دیگر معامله قرن است . معامله ای که در ترجمه واژگانی به معنای بهره برداری از ضعف رسمی عربها برای نابودی آرمان فلسطین، پایان دادن به مناقشه کشورهای عربی و تل آویو و به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک کشور خاورمیانه ای برادر است.

عطوان نوشت: این شاید مهمترین حلقه برنامه ریزی شده است که تفسیر کننده دلایلی است که به ویرانی عراق و سپس سوریه، لیبی و یمن و گرسنه نگه داشتن مصر منجر شد و بدون ویرانی این کشورها به بهانه های متعدد و دروغین امکان اجرای این طرح وجود نداشت.

وی می نویسد: هنگامی که قطر و سلطان نشین عمان دفاتر تجاری خود را در پایتخت هایشان در سال ۱۹۹۶ افتتاح کردند و از مسئولان اسرائیلی مانند اسحاق رابین در سال ۱۹۹۴ در مسقط و شیمون پرز در مسقط و دوحه در سال ۱۹۹۶ استقبال کردند؛ گفتند که این گامی در راستای تشویق روند صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها و فراهم آوردن زمینه مساعد گفتگوهاست به ویژه که سازمان آزادی بخش فلسطین توافق اسلو را در سپتامبر ۱۹۹۳ و سپس اردن معاهده وادی عربه را امضا کردند.

این تحلیلگر عرب بیان کرد: جالب توجه این است که سلطان نشین عمان هنگامی که دفتر تجاری اسرائیل را در اکتبر ۲۰۰۰ یعنی ۱۸ سال قبل بست اقدام مورد توجه انجام داد و وزرات خارجه عمان در آن زمان یعنی ۱۲ اکتبر ۲۰۰۰ اعلام کرد: «ما دفتر تجاری اسرائیل را به خاطر حمایت از آرمان فلسطین و ادامه خط مشی ما در حقوق ثابت و مشروع ملت فلسطین بستیم. صلح عادلانه و فراگیر مورد اهتمام سلطان نشین عمان است اما با معیارهایی که مظلوم پیروز شود و مقدسات حفظ شود و حقوق به صاحبانش بازگردانیده شود»، سئوال این است که اکنون چه تغییری ایجاد شده است؟

عطوان آورده است: سلطان نشین عمان و کشور قطر اقدام به بستن دفاتر تجاری اسرائیل در اعتراض به یورش اسرائیلی به مناطق تشکیلات خودگردان و اقدام نظامیان اسرائیلی به خونریزی فلسطینی ها به شکل وحشیانه کردند و موج عادی سازی کشورهای حوزه خلیج فارس در زمانی رخ می دهد که نظامیان اسرائیلی همان شیوه های قتل را و بسیار جنایتکارانه تر را انجام می دهد و در روزی که نتانیاهو و همسرش به مسقط رفتند ۶ فلسطینی بی گناه در غزه کشته شدند و اعراب زیادی در معرض گرسنگی و بیماری قرار دارند.

این تحلیلگر می نویسد: طرح صلحی وجود ندارد تا سه کشور عمان، قطر و امارات به خاطر آن از هیات های اسرائیلی پذیرایی کنند و به معیارهایی که دولت های این کشورها می گویند که بر آن از حیث یاری مظلوم اصرار دارند، صورت نگرفته است و مقدسات مصون نمانده و حقوقی به صاحبانش بازنگشته است. اسرائیل قدس را یهودی کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آنرا به عنوان پایتخت همیشگی یهود در دنیا به رسمیت شناخته است و جیسون گرینبلات که یک هفته بعد به اراضی اشغالی می رود تا معامله قرن و بندهایش را اعلام کند با خود تابوت آرمان فلسطین را حمل می کند و آنرا در قبرش در رام الله از طریق وضع شهرک سازی و تثبیت صلح اقتصادی و حذف حق بازگشت به شکل نهایی دفن می کند جیسون گرینبلات که یک هفته بعد به اراضی اشغالی می رود تا معامله قرن و بندهایش را اعلام کند با خود تابوت آرمان فلسطین را حمل می کند و آنرا در قبرش در رام الله از طریق وضع شهرک سازی و تثبیت صلح اقتصادی و حذف حق بازگشت به شکل نهایی دفن می کند .

وی بیان کرد: یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به صراحت اعلام کرد: «نتانیاهو و پیش از وی محمود عباس، در چارچوب درخواست دو جانبه به مسقط آمدند. ما میانجی گری نمی کنیم. آمریکا نقش اصلی را ایفا می کند و اسرائیل یکی از کشورهای خاورمیانه [منطقه غرب آسیا] است!». این اظهارات نشان می دهد مسئله چیزی فراتر از یک سفر عادی است؛ بعید نیست نتانیاهو در روزهای آینده برای افتتاح سفارت اسرائیل در مسقط به این شهر بازگردد و سفارتخانه های دیگری را در دوحه، ابوظبی، منامه و چه بسا ریاض افتتاح کند، چرا که سخن از روابط طبیعی دوجانبه است.

این تحلیلگر مشهور عرب در ادامه آورده است: میلیون ها عرب دوستدار سلطان نشین عمان هستند و ما نیز در میان آنها هستیم زیرا از بسیاری از جنگ ها و طرح های ویرانگر خود را دور نگه داشت به ویژه جنگ یمن و سوریه و قبل از آن عراق و بر برقراری روابط متوازن با ایران حرکت کرد و در راستای طرح های باج گیرانه و ضد ایرانی آمریکا حرکت نکرد و برای ما بسیار سخت است که دلایلی که سبب شد رهبران آن این حجم عظیم از محبت و احترام را با استقبال از جنایتکار جنگی مانند بنیامین نتانیاهو، قربانی کنند و آنهم در شرایطی که آرمان فلسطین در برابر گیوتین سازش قرار دارد و ملتش با محاصره و اقدمات شنیع صهیونیستها روبرو هستند؟

وی می نویسد: انتظار داشتیم که نتانیاهو در اولین سفرش به پایتخت عربی به ریاض برود با توجه به نزدیکی محرمانه ای که با آن دارد و این ما را به شدت شوکه کرد. هر چند معتقدم این سفر تنها مقدمه سفرهای آشکار دیگر، افتتاح سفارت خانه ها، منافع متقابل و هماهنگی امنیتی فراگیری است که شاید علیه فلسطینی ها و همه کسانی باشد که در جبهه مقاومت ایستاده اند و فرهنگ آن و همه ارزشهای مقاومت را که مبتنی بر عدالت و عزت است، پذیرفته اند. روند عادی سازی ابتدا از حاشیه ها آغاز می شود سپس به طور خزنده ای مراکز اصلی را در بر می گیرد که توجه به سمت موریتانی نیز حاکی از همین روند است.

عطوان نوشت: ما لحظه ای در محکومیت و مخالفت با هر نوع تلاش برای عادی سازی تردید نمی کنیم و تشکیلات خودگردان فلسطین را سرزنش می کنیم که به عنوان اولین سازشگر باب را برای دیگر سازشکاران باز کرد. کاملا آشکار است که این تشکیلات خودگردان نماینده ملت فلسطین نیست و مواضع آن در هماهنگی با اشغالگران و به رسمیت شناختن آنها از هیچ گونه حمایت از جانب فلسطینی ها برخوردار نیست. ملت فلسطین هرگز تسلیم نمی شود و از حقوق خود چشم پوشی نمی کند حتی اگر برخی از برادران از حقوق فلسطینی ها کوتاه بیایند.

این تحلیلگر جهان عرب با ابراز تاسف و آه می افزاید: از اینکه هروله برادران یا حداقل برخی از آنها به ویژه در منطقه خلیج فارس به سوی نتانیاهو و دولت فاشیست و نژادپرستش در تاریخ منطقه در حالی که به سبب جنایاتش با مخالفت بین المللی روبرو است را شاهد هستیم، متاسفیم. مطمئن هستیم که ملت های عربی و به ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس هرگز این عادی سازی را نمی پذیرند و در برابر آن مقاومت خواهند کرد همانگونه که برادران در مصر و لبنان و سوریه و عراق، مغرب، سومالی، سودان، لیبی و الجزایر و یمن زخم خورده و دیگر کشورهای عربی در برابر آن مقاومت کردند.

وی بیان کرد: ما با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که دستش به خون بی گناهان آغشته است و به دنبال نابودی هویت عربی و اسلامی مقدسات از طریق یهودی سازی است، مخالفیم. ما با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که دستش به خون بی گناهان آغشته است و به دنبال نابودی هویت عربی و اسلامی مقدسات از طریق یهودی سازی است، مخالفیم. ما همیشه در جبهه عدالت و شرف و کرامت و صلح حقیقی که شریعت های الهی وضع کرده اند، هستیم. ما نمی توانیم با گامهای عادی سازی شما مقابله کنیم و مانع از آن شویم زیرا زمان کنونی زمان شماست؛ اما می توانیم با آن و لو با کلمه مقاومت کنیم. ما ابدا تسلیم نمی شویم زیرا مطمئن هستیم که عمر باطل کوتاه است و اعتماد ما به این امت و اعتقاد راسخ آن است».

اما این تحرکات بدون پاسخ نماینده و بسیاری با آن به مقابله برخاسته اند از جمله اتحادیه جهانی علمای مسلمین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «ما از هر گونه عادی سازی یا استقبال رسمی و مردمی از هیات های اشغالگران قدس ما، قاتلان ملت ما در فلسطین و محاصره کننده غزه عزیز ما ابراز انزجار می کنیم. هر گونه تحرک صهیونیستی و هر گونه استقبال از اشغالگران در دیار و سرزمین مسلمین را محکوم می کنیم. هر گونه عادی سازی یا استقبال از آنها به مثابه پاداشی به جنایات آنها و اشغال قبله اول ما از سوی آنها و شرکت در اجرای آنچه معامله قرن(طرح امریکایی برای حل موضوع فلسطین) خوانده می شود، است».

قدر مسلم آن است که ملتهای عربی و به ویژه فلسطینی ها این عادی سازی را بر نمی تابند و بر مقاومت در برابر اقدامات سازشکارانه تاکید و اصرار دارند و هدفشان ادامه مبارزه برای رسیدن به استقلال و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس است. متاسفانه این تلاش های عادی سازی خطرناکترین مراحل عادی سازی است اما مردم در کشورهای عربی زیربار آن نخواهند رفت.