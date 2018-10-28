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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

تداوم بحران در سریلانکا/ نخست‎وزیر معزول در قدرت می‎ماند

تداوم بحران در سریلانکا/ نخست‎وزیر معزول در قدرت می‎ماند

رئیس پارلمان سریلانکا حکم رئیس جمهوری این کشور درباره عزل نخست‎وزیر را به چالش کشید و از حق وی برای حفظ این منصب سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «کارو جایاسوریا» سخنگوی پارلمان سریلانکا امروز یکشنبه درست ۲ روز پس از آنکه «رانیل ویکرمسینگه» از سمت نخست‌وزیری برکنار شد؛ وی را نخست وزیر قانونی این کشور معرفی کرد.

این درحالی است که ویکرمسینگه نیز از اجابت فرمان «مایتریپالا سیریسنا» رئیس جمهوری سریلانکا برای برکناری از سمت خود خودداری کرده و گفته بود از آنجا که حزب متبوع وی از اکثریت پارلمانی برخوردار است، تصمیم نهایی باید از سوی پارلمان اتخاذ شود.

به این ترتیب، سخنگوی پارلمان سریلانکا اعلام کرد مادامی که نامزد دیگری اکثریت پارلمانی را از آن خود نکرده، ویکرمسینگه از همه حقوق قانونی نخست‌وزیر برخوردار خواهد بود.

این درحالی است که رئیس جمهوری سریلانکا دیروز شنبه برای اینکه مانع از برخورداری ویکرمسینگه از رای اکثریت شود؛ دستور تعلیق پارلمان برای یک بازه زمانی ۲۰ روزه را صادر کرده بود.

ویکرمسینگه متهم به کوتاهی در روند تحقیق پیرامون توطئه قتل رئیس جمهور است. توطئه‌ای که طرح نقشه آن به سرویس‌ جاسوسی هند نسبت داده می‌شود حال آنکه دهلی نو این اتهام را رد می‌کند.

کد مطلب 4443925
مریم خرمایی

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