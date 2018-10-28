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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد:

زیلوی میبد ثبت جهانی می‌شود

زیلوی میبد ثبت جهانی می‌شود

یزد ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با ارائه گزارشی از سفر ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به میبد گفت: نظر این ارزیابان برای ثبت جهانی زیلو مثبت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی فاطمی پیش از ظهر امروز در جلسه ثبت جهانی زیلوی میبد با حضور ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی در استانداری یزد اظهار داشت: ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به دنبال درخواست و تشکیل پرونده برای ثبت جهانی زیلوی میبد به این شهرستان سفر کردند و از چند کارگاه زیلوبافی و موزه زیلوبافی میبد بازدید به عمل آوردند.

وی افزود: پس از اینکه زیلوی میبد تثب ملی شد، به دلیل ظرفیت موجود و بهره مندی این هنر دستی مردمان میبد از شاخصه‌های جهانی شدن، پرونده ای تشکیل و به شورای جهانی صنایع دستی ارسال شد و اکنون ارزیابان برای بررسی شرایط به یزد سفر کرده اند.

فاطمی با اشاره به نظرات ارزیابان در مورد موزه و شاخص‌های زیلوبافی عنوان کرد: به نظر می‌رسد نظر ارزیابان در مورد زیلوبافی مثبت بوده و زیلوی میبد به زودی ثبت جهانی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به همکاری خوب مردم و شهرداری میبد برای استقبال از این ارزیابان تصریح کرد: هم تکاپوی خوبی در مردم دیده می شود و هم شهرداری میبد اقدامات خوبی برای معرفی زیلو در سطح شهر انجام داده که به طور قطع در نظر ارزیابان اثرگذار خواهد بود.

وی تاکید کرد: به طور قطع ثبت جهانی زیلو می تواند در احیای بسیاری از کارگاه‌های تعطیل شده اثرگذار باشد و همین اتفاق نیز رخ داده و بسیاری از کارگاه‌های زیلوی دوباره فعال شده‌اند.

فاطمی خاطرنشان کرد: بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع ‌دستی از دیروز در میبد آغاز شده است و این گروه به بازدید از شرکت‌های تعاونی، کارگاه‌های خصوصی و موزه تولیدکننده زیلو رفته اند و این بازدید همچنان نیز ادامه دارد و در نهایت امیدواریم شاهد اتفاقات خوب در این شهرستان باشیم.

وی با اشاره به روند تایید ثبت جهانی زیلو در شورای جهانی صنایع دستی بیان کرد: پس از بازگشت ارزیابان شورای جهانی صنایع ‌دستی، گزارش آنها به تائید رؤسای قاره‌ها می‌رسد و سپس برای رأی‌گیری نهایی به شورای جهانی صنایع ‌دستی مستقر در کشور انگلستان ارسال می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری استان یزد با بیان اینکه این روند سه ماه طول می‌کشد، افزود: منتظر نظر نهایی شورای جهانی صنایع دستی خواهیم ماند و امیدواریم اتفاق خوبی برای صنایع دستی میبد و استان یزد رقم بخورد.

کد مطلب 4443931

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