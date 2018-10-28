به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی فاطمی پیش از ظهر امروز در جلسه ثبت جهانی زیلوی میبد با حضور ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی در استانداری یزد اظهار داشت: ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به دنبال درخواست و تشکیل پرونده برای ثبت جهانی زیلوی میبد به این شهرستان سفر کردند و از چند کارگاه زیلوبافی و موزه زیلوبافی میبد بازدید به عمل آوردند.
وی افزود: پس از اینکه زیلوی میبد تثب ملی شد، به دلیل ظرفیت موجود و بهره مندی این هنر دستی مردمان میبد از شاخصههای جهانی شدن، پرونده ای تشکیل و به شورای جهانی صنایع دستی ارسال شد و اکنون ارزیابان برای بررسی شرایط به یزد سفر کرده اند.
فاطمی با اشاره به نظرات ارزیابان در مورد موزه و شاخصهای زیلوبافی عنوان کرد: به نظر میرسد نظر ارزیابان در مورد زیلوبافی مثبت بوده و زیلوی میبد به زودی ثبت جهانی خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به همکاری خوب مردم و شهرداری میبد برای استقبال از این ارزیابان تصریح کرد: هم تکاپوی خوبی در مردم دیده می شود و هم شهرداری میبد اقدامات خوبی برای معرفی زیلو در سطح شهر انجام داده که به طور قطع در نظر ارزیابان اثرگذار خواهد بود.
وی تاکید کرد: به طور قطع ثبت جهانی زیلو می تواند در احیای بسیاری از کارگاههای تعطیل شده اثرگذار باشد و همین اتفاق نیز رخ داده و بسیاری از کارگاههای زیلوی دوباره فعال شدهاند.
فاطمی خاطرنشان کرد: بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از دیروز در میبد آغاز شده است و این گروه به بازدید از شرکتهای تعاونی، کارگاههای خصوصی و موزه تولیدکننده زیلو رفته اند و این بازدید همچنان نیز ادامه دارد و در نهایت امیدواریم شاهد اتفاقات خوب در این شهرستان باشیم.
وی با اشاره به روند تایید ثبت جهانی زیلو در شورای جهانی صنایع دستی بیان کرد: پس از بازگشت ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی، گزارش آنها به تائید رؤسای قارهها میرسد و سپس برای رأیگیری نهایی به شورای جهانی صنایع دستی مستقر در کشور انگلستان ارسال میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با بیان اینکه این روند سه ماه طول میکشد، افزود: منتظر نظر نهایی شورای جهانی صنایع دستی خواهیم ماند و امیدواریم اتفاق خوبی برای صنایع دستی میبد و استان یزد رقم بخورد.
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