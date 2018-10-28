رمضان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۰ واحد صنفی در شهر کرج روزانه ۱۱ تن گوشت منجمد را عرضه می‌کنند، گفت: سهمیه‌ها مشخص‌شده است به همین منظور هیچ‌کدام از حوزه‌های صنفی اجازه دریافت کارت ملی برای عرضه گوشت را ندارند.

وی با تأکید بر اینکه قیمت مصرف‌کننده باید بر روی کالاهای تولیدشده درج شود، گفت: نظارت بر حوزه توسط سازمان حمایت انجام می‌شود.

مدیر بازرسی اصناف استان البرز با اشاره به اینکه با متخلفان عدم درج قیمت بر روی کالاها برخورد جدی می‌شود، گفت: قیمت‌ها باید توسط کارخانه بر روی کالا درج شود درصورتی‌که این مهم انجام نشود برخورد قانونی انجام می‌شود.

رستمی از وجود سامانه تلفنی برای پیگیری اعتراضات و شناسایی مکان‌های عرضه گوشت خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند برای پیگیری اعتراضات و همچنین اطلاع از مکان‌های عرضه گوشت منجمد با سامانه تلفنی ۳۲۲۱۸۱۵۴ تماس حاصل کنند.

وی با اشاره به تولید گوشت در استان و اینکه ذخیره‌سازی با مشکلی مواجه نیست، گفت: خوشبختانه استان البرز در حوزه ذخیره‌سازی گوشت پیشرفت بسیار زیادی کرده با توجه به تمهیدات موردنظر مشکلی در حوزه تولید وجود نخواهد داشت.