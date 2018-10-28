تندباد ۳ میلیارد ریال به محمودآباد خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی یوسف پور با اشاره به خسارت سه میلیارد ریالی تند باد در محمودآباد گفت: تندباد روز گذشته همراه با بارش باران از ساعت ۹ صبح در محمودآباد شروع به وزش کرد که بامواج شدن دریا نیز همراه بود.

یوسف پور گفت: تند باد باعث از بین رفتن سقف یک مدرسه در روستای اهلم از بخش مرکزی و همچنین از بین رفتن سقف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی و سقف چند منزل مسکونی در روستاهای بخش مرکزی و سرخ رود شد.

وی همچنین از واژگونی چند تیر انتقال شبکه توزیع برق در محمودآباد خبر داد و گفت: متاسفانه به علت واژگونی تیرها شبکه برق قطع شده و خسارات زیادی به حوزه زیر ساختی انتقال شرکت توزیع نیروی برق وارد شده است.

فرماندار محمودآباد همچنین با اشاره به سرعت بیش از ۷۰ کیلومتری باد در این شهرستان از تخریب پل در روستای آهلی محله از بخش مرکزی و از بین رفتن بخشی از نمای پروژه گردشگری سیمرغ در شهر محمودآباد خبر داد.