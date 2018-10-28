فعالیت ‌۹ پایگاه اورژانس در این شهرستان/ راه اندازی مرکز دیسپچ

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی گندمکار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: این ۹ ‌پایگاه اورژانس شامل پنج پایگاه جاده ای، سه پایگاه شهری و یک اورژانس هوایی است که خدمات رسانی به جامعه هدف را انجام می دهند.

گندمکار با تاکید بر فعالیت مرکز دیسپچ اورژانس شهرستان گچساران، عنوان داشت: در اورژانس گچساران با هدف ارائه خدمات بهتر، سریعتر و مطلوبتر یک مرکز دیسپچ با فعالیت شش پرستار فعال شده است.

گندمکار افزود: هموطنان در هنگام تماس با مرکز ۱۱۵ با حفظ خونسردی و ارائه آدرس دقیق به توصیه های پزشکی ارائه شده توسط کارشناسان توجه کرده و تا رسیدن آمبولانس از جابجایی بیمار و مصدوم خودداری کنند.