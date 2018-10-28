مراجعه روزانه هزار زائر به غرفه تعمیر کفش موکب حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها، علی‌اصغر جعفری اظهار کرد: هر چه به روز اربعین نزدیک‌تر می‌شویم جمعیت زائران مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا نیز افزایش و به دنبال آن بر خدمات خادمان موکب آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) در عمود ۱۰۸۰ افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: روزی بیش از ۵۰۰ نفر به غرفه تعمیر کفش مراجعه می‌کنند که با نزدیکی به اربعین حسینی(ع) این آمار به روزی بیش از ۷۰۰ نفر نیز خواهد رسید که بر این اساس در مجموع طی ایام اربعین حسینی به بیش از ۱۲ هزار نفر خدمات کفاشی ارائه می‌شود که بیشتر مراجعه‌ها مربوط به دوخت و دوز دوردوزی کفش است.

مسئول کفشداری‌های حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س) با بیان اینکه ۱۴ هزار کفی‌کفش ایرانی در غرفه تعمیر کفش موکب آستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: نخ کفاشی، ابزارآلات، چسب و چرخ کفاشی با هزینه‌های شخصی، خیران و خادمان این غرفه تهیه شده است.

وی از فعالیت ۱۲ نیرو در غرفه تعمیر کفش موکب آستان مقدس یاد کرد و گفت: ۵۰۰ جفت کفش، هزار و ۵۰۰ جفت دمپایی، ۱۰۰ شلوار، ۲۰ لیتر واکس مایع، ۵۰۰ بند کفش، ۱۲۰ عدد واکس کوچک جامد، ۴۰ عدد واکس جامد بزرگ و تعداد فرچه، روغن، چرم و غیره تهیه شده است تا در این غرفه مورد استفاده قرار گیرد.

جعفری ادامه داد: دو نفر نیز همزمان با فعالیت این غرفه از اذان صبح تا ۱۲ شب کفش واکس می‌زنند که روزانه بیش از ۲۵۰ نفر از خدمات آن‌ها بهره‌مند شدند و باتوجه به بارانی بودن روزهای اخیر این آمار به روزانه ۴۰۰ نفر هم رسیده است؛ در مجموع بصورت متوسط روزانه به بیش از هزار نفر از خدمات واکس کفش و صندل ارائه می‌شود.