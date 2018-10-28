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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

لزوم مشخص شدن درآمدهای شهر/شهرداری نیروی مازاد بر ظرفیت دارد

لزوم مشخص شدن درآمدهای شهر/شهرداری نیروی مازاد بر ظرفیت دارد

اصفهان - عضو شورای شهر اصفهان گفت: هنوز شفاف سازی لازم در حوزه درآمدهای شهرداری وجود ندارد که به منظور تدوین بودجه سال آینده شهرداری لازم است، شفاف سازی هرچه زودتر انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر ملت پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: شهرداری اصفهان نیاز به یکسری اصلاحات و بازنگری ها اعم از بازنگری در نیروی انسانی و تعداد کارمندان، اصلاح و بازنگری ساختاری و اصلاح و بازنگری درآمدها دارد.

وی با بیان اینکه علی رغم کمبود متخصصین و کارشناسان مربوطه در حوزه شهرداری اما شاهد نیروی انسانی مازاد بر نیاز در این نهاد هستیم، افزود: یکبار باید اعلام شود که وضعیت نیروی انسانی شهرداری اصفهان به چه شکل است و چه تعداد از این نیروها متخصص بوده و در چه زمینه‌ای تخصص دارند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری باید در خصوص چگونگی جذب این نیروها به طور شفاف سخن بگوید که در دوره‌های مختلف چگونه به شهرداری اصفهان وارد شده‌اند.

وی ادامه داد: ساختار فعلی برخی سازمان‌های شهرداری اصفهان جوابگوی نیاز شهرداری نیست و اقدامات برخی سازمان‌ها با رسالت‌ آنها در تضاد است که باید هرچه سریع‌تر اصلاح ساختار سازمان‌ها اتفاق بیفتد.

ملت گفت: بهتر است شهرداری و شورای شهر اصفهان تا قبل از دریافت ابلاغیه از سوی وزارت کشور در این زمینه اقدام کند و بازنگری در ساختار سازمان‌ها برای حذف و یا ادغام آنها انجام شود.

وی ارائه اطلاعات کامل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری برای برنامه‌ریزی بهتر بودجه ۹۸ را نیز امری ضروری اعلام و اضافه کرد: به منظور اجرای طرح پیاده روسازی چهارباغ بهتر است از مشاور خارجی در تدوین طرح‌های جدید استفاده شود.

کد مطلب 4444005

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