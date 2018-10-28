لزوم مشخص شدن درآمدهای شهر/شهرداری نیروی مازاد بر ظرفیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر ملت پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: شهرداری اصفهان نیاز به یکسری اصلاحات و بازنگری ها اعم از بازنگری در نیروی انسانی و تعداد کارمندان، اصلاح و بازنگری ساختاری و اصلاح و بازنگری درآمدها دارد.
وی با بیان اینکه علی رغم کمبود متخصصین و کارشناسان مربوطه در حوزه شهرداری اما شاهد نیروی انسانی مازاد بر نیاز در این نهاد هستیم، افزود: یکبار باید اعلام شود که وضعیت نیروی انسانی شهرداری اصفهان به چه شکل است و چه تعداد از این نیروها متخصص بوده و در چه زمینهای تخصص دارند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری باید در خصوص چگونگی جذب این نیروها به طور شفاف سخن بگوید که در دورههای مختلف چگونه به شهرداری اصفهان وارد شدهاند.
وی ادامه داد: ساختار فعلی برخی سازمانهای شهرداری اصفهان جوابگوی نیاز شهرداری نیست و اقدامات برخی سازمانها با رسالت آنها در تضاد است که باید هرچه سریعتر اصلاح ساختار سازمانها اتفاق بیفتد.
ملت گفت: بهتر است شهرداری و شورای شهر اصفهان تا قبل از دریافت ابلاغیه از سوی وزارت کشور در این زمینه اقدام کند و بازنگری در ساختار سازمانها برای حذف و یا ادغام آنها انجام شود.
وی ارائه اطلاعات کامل پروژههای نیمهتمام شهرداری برای برنامهریزی بهتر بودجه ۹۸ را نیز امری ضروری اعلام و اضافه کرد: به منظور اجرای طرح پیاده روسازی چهارباغ بهتر است از مشاور خارجی در تدوین طرحهای جدید استفاده شود.
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