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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

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گورکن راز مرده‌ نفرین‌شده را فاش می‌کند/ «سرزمین سکوت» بدون حامی

گورکن راز مرده‌ نفرین‌شده را فاش می‌کند/ «سرزمین سکوت» بدون حامی

نمایش «سرزمین سکوت» به نویسندگی و کارگردانی مالک حدپور سراج از ۱۰ تا ۱۷ آبان سال جاری در پردیس تئاتر تهران روی صحنه می‌رود.

مالک حدپور سراج کارگردان و بازیگر تئاتر درباره جدیدترین فعالیت خود در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: قرار است از ۱۰ تا ۱۷ آبان ساعت ۱۸ نمایش «سرزمین سکوت» را در پردیس تئاتر تهران روی صحنه ببرم که این نمایشنامه یکی از جدیدترین آثاری است که نوشته ام.

وی درباره موضوع نمایشنامه «سرزمین سکوت» توضیح داد: موضوع این اثر درباره فردی است که سال ها مرده ولی خاک از پذیرش او سر باز می زند. قرار است این مرده در گورستان نفرین شده ها دفن شود و گورکن در تلاش است تا حقیقت ماجرای این مرده را کشف کند.

حدپور سراج درباره گروه بازیگری این نمایش اظهار کرد: متاسفانه به دلیل نبود حمایت از تولید و اجرای این اثر ناچار شدم از ایده های طراحی صحنه و میزانسن ها و همچنین تعداد بازیگران صرف نظر کنم و «سرزمین سکوت» با بازی بابک تن و خودم روی صحنه می رود.

وی در پایان درباره دیگر فعالیت های خود در سال جاری گفت: قرار است از یک ماه دیگر پخش سریال «مینو» به کارگردانی امیر پوروزیری آغاز شود که در آن به عنوان بازیگر حضور دارم.

کد مطلب 4444018
فریبرز دارایی

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