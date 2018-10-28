کرمان دچار کمبود اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی آیت‌الهی موسوی ظهر یکشنبه در شورای مدیریت بحران استان کرمان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) با حضور رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی و معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: درخواست شامل هشت بند در زمینه اعتبارات و اصلاح قوانین برای اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در سطح استان به مسئولان ملی ارسال کردیم که از سوی مجموعه ملی هیچ ترتیب اثری در این زمینه داده نشد.

وی ادامه داد: نیازمند تسهیلاتی هستیم که باید در سطح ملی تامین شوند، فرمانداری‌ها و ادارات کل ما درگیر کمبود اعتبارات هستند.

آیت‌الهی موسوی افزود: کرمان با وجود به اینکه پهناورترین استان کشور است، اما در سطح کشور از جایگاه خوبی در زمینه اعتبارات برخوردار نیست و با اعتباراتی که اکنون در اختیار استان است، نمی‌توانیم کار چندانی انجام دهیم.

موسوی ابراز داشت: کرمان تنها استان در سطح کشور است که به صورت ابتکاری و برای اولین بار طرح پایلوت همیاران آب را اجرایی کرد. از نظر اعتباری در این زمینه دچار مشکل هستیم و درخواست کمک از محل ماده ۱۰ و ۱۲ برای مدیریت وضع موجود داریم.

وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن متولی اصلی ساخت و سازهای ناشی از زلزله است، افزود: طبق تعهدی که در استان کرمان در زمینه بازسازی منازل و مناطق زلزله زده داشتیم، استان بازسازی واحدهای ناشی از زلزله راور و کوهنبان را انجام داد.

معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه در جنوب استان کرمان شاهد وقوع زلزله هستیم و این مناطق نیاز به بازسازی دارند، افزود: باید نسبت به مقاوم‌سازی و بازسازی واحدهای مسکونی روستایی اقدام شود در صورت رخداد حادثه‌ای در جنوب استان، هزینه‌های به مراتب زیاد و جانبی باید تامین شود.

آیت‌الهی موسوی با بیان اینکه ۶۰ درصد واحدهای روستایی در استان کرمان از وضعیت مناسب برخوردار هستند، گفت: با توجه به قول مساعد معاون بنیاد مسکن در زمینه ارائه تسهیلات برای مقاوم‌سازی واحدهای روستایی در استان کرمان سقفی وجود ندارد و به هر تعداد لازم باشد پرداخت صورت می‌گیرد.