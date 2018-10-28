ثبت اختراع«ایمونوتوکسین» دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر «علیرضا چوبینه» گفت: ایمونوتوکسین اختصاصی کشنده سلول های سرطانی که در آزمایشگاه آنتی بادی های نوترکیب بخش ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و به سرپرستی دکتر «فروغ نجات الهی» طراحی و ساخته شده است، به صورت اختراع در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (US Patent Application: US۲۰۱۸۰۲۷۱۹۹۴A۱) و سیستم ثبت بین المللی اختراعات (PCT) به ثبت رسیده است.



او افزود: در فرآیند انجام این دستاورد که حاصل پروژه پایان نامهPh.D دکتر «مظفر محمدی» دانشجوی رشته بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی به سرپرستی دکتر نجات الهی بوده است، یک ایمونوتوکسین که ترکیبی از آنتی بادی تک رشته ایی اختصاصی بر علیه آنتی ژن MUC۱۸ و اگزوتوکسین A باکتری سودوموناس است، ساخته شد.



دکتر چوبینه توضیح داد: در ساخت این فرآورده، اپی توپ جدیدی از آنتی ژن MUC۱۸ شناسایی و انتخاب شد و آنتی بادی تک رشته ایی اختصاصی علیه آن تولید و سپس با فیوز کردن ژن آنتی بادی با ژن تغییر یافته اگزوتوکسین A باکتری سودوموناس، محصول موثری تولید شد که باعث کشته شدن سلول های سرطانی می­ شود.



مدیر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: با توجه به اینکه آنتی ژن MUC۱۸ در بسیاری از سلول های سرطانی به میزان زیادی بیان می شود، ایمونوتوکسین تولیدی می تواند در درمان هدفمند بسیاری از تومورها مورد استفاده قرار گیرد.



او با بیان اینکه مراحل ثبت این اختراع به کمک دفتر مالکیت فکری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با مدیریت و هماهنگی دکتر «اسماعیل میرزایی» و با جذب حمایت های مالی کانون پتنت ایران صورت پذیرفت، این دستاورد علمی بزرگ را حاصل تلاش محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانست.



دکتر چوبینه ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به همکاران و سایر پژوهشگران و فناوران دانشگاه، اظهار کرد: این دستاورد بزرگ، برگ زرین دیگری بر صفحات درخشان کارنامه علمی دانشگاه افزود.



به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این دانشگاه سالانه به طور متوسط، پنج مورد ثبت بین المللی پتنت انجام می گیرد.