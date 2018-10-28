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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰

از سوی اداره کل دانشجویی؛

مبالغ «کار دانشجویی» دانشجویان علوم پزشکی در سال ۹۷ اعلام شد

مبالغ «کار دانشجویی» دانشجویان علوم پزشکی در سال ۹۷ اعلام شد

اداره کل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، میزان مبلغ «کار دانشجویی» دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، بر اساس اعلام اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت و با توجه به اهمیت مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های دانشجویی و در راستای اجرای ماده ۴ و ۵ آیین نامه فعالیت‌های دانشجویی، مبلغ هر ساعت فعالیت کار دانشجویی در سال تحصیلی جدید، برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و پایین تر ۳۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

همچنین مبلغ هر ساعت فعالیت « کار دانشجویی» در سال تحصیلی جدید برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری عمومی ۴۵ هزار ریال است.

در فعالیت­‌های خاص دانشجویی به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه­‌های علوم پزشکی، سقف ساعت مجاز فعالیت دانشجویی حداکثر تا ۱۰۰ ساعت در ماه و مبلغ ۵۰ هزار ریال به ازاء هر ساعت فعالیت «کار دانشجویی» قابل افزایش است.

کد مطلب 4444055

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