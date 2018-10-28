مبالغ «کار دانشجویی» دانشجویان علوم پزشکی در سال ۹۷ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، بر اساس اعلام اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت و با توجه به اهمیت مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های دانشجویی و در راستای اجرای ماده ۴ و ۵ آیین نامه فعالیت‌های دانشجویی، مبلغ هر ساعت فعالیت کار دانشجویی در سال تحصیلی جدید، برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و پایین تر ۳۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

همچنین مبلغ هر ساعت فعالیت « کار دانشجویی» در سال تحصیلی جدید برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری عمومی ۴۵ هزار ریال است.

در فعالیت­‌های خاص دانشجویی به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه­‌های علوم پزشکی، سقف ساعت مجاز فعالیت دانشجویی حداکثر تا ۱۰۰ ساعت در ماه و مبلغ ۵۰ هزار ریال به ازاء هر ساعت فعالیت «کار دانشجویی» قابل افزایش است.