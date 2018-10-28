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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

روابط عمومی هیات رزمندگان:

خدمات ویژه در مواکب احباب الرضا به زوار ارایه می شود

خدمات ویژه در مواکب احباب الرضا به زوار ارایه می شود

مسئول روابط عمومی هیات رزمندگان اسلام گفت: بیش از ۱۰۰ موکب توسط شعب هیات رزمندگان با عنوان "مواکب احباب الرضا" در ایام اربعین به زائرین خدمت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر٬ فرزندی امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: این مواکب در پایانه های مرزی ، مسیر پیاده روی و شهر های نجف و کربلا در خدمت زائرین است.

وی با اشاره به خدمات این مواکب گفت: انجام خدمات ویژه ای مانند انجام تعمیرات ویلچر و جوشکاری امسال در برخی مواکب این هیات انجام می شود.

مسئول روابط عمومی هیات رزمندگان خدمات فرهنگی را رسالت اصلی این نهاد عنوان کرد و گفت: تمام مواکب علاوه بر خدمات اسکان و تغذیه، با حضور مداحان و سخنرانان مطرح کشور برنامه هایی در مسیر پیاده روی زائران برگزار می کنند.

شایان ذکر است هیات رزمندگان اسلام بیش از یک هزار شعبه در سراسر کشور دارد و در زمینه برگزاری مراسم فرهنگی و تبلیغی فعالیت می کند.

کد مطلب 4444073

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