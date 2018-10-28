خدمات ویژه در مواکب احباب الرضا به زوار ارایه می شود

به گزارش خبرنگار مهر٬ فرزندی امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: این مواکب در پایانه های مرزی ، مسیر پیاده روی و شهر های نجف و کربلا در خدمت زائرین است.

وی با اشاره به خدمات این مواکب گفت: انجام خدمات ویژه ای مانند انجام تعمیرات ویلچر و جوشکاری امسال در برخی مواکب این هیات انجام می شود.

مسئول روابط عمومی هیات رزمندگان خدمات فرهنگی را رسالت اصلی این نهاد عنوان کرد و گفت: تمام مواکب علاوه بر خدمات اسکان و تغذیه، با حضور مداحان و سخنرانان مطرح کشور برنامه هایی در مسیر پیاده روی زائران برگزار می کنند.

شایان ذکر است هیات رزمندگان اسلام بیش از یک هزار شعبه در سراسر کشور دارد و در زمینه برگزاری مراسم فرهنگی و تبلیغی فعالیت می کند.