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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

برای فینال لیگ قهرمانان آسیا؛

گیت بلیت الکترونیکی در ورزشگاه آزادی نصب شد

گیت بلیت الکترونیکی در ورزشگاه آزادی نصب شد

نخستین گیت کنترل بلیت الکترونیکی تماشاگران در استادیوم آزادی نصب گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، پس از تاکید سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان مبنی بر آماده سازی هر چه بهتر استادیوم آزادی جهت برگزاری مسابقه فینال لیگ قهرمانان آسیا، بازسازی و اصلاحات بخش های مختلف در این استادیوم از چند هفته قبل آغاز شد.

در این راستا امروز یکشنبه ۶ آبان ماه همزمان با بازدید کریمی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و همچنین "عباباف" مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، نخستین گیت کنترل بلیت الکترونیکی تماشاگران در استادیوم آزادی به صورت آزمایشی نصب و مورد آزمایش قرار گرفت. برنامه ریزی و ساخت این گیت ها از حدود چهار ماه قبل برنامه ریزی و نصب آنها از امروز یکشنبه آغاز گردید.

قرار است تا ۱۵ آبان ماه نصب گیت های کنترل بلیت و همچنین بازسازی سایر قسمتهای استادیوم آزادی به اتمام رسد.

کد مطلب 4444079

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