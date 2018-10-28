گیت بلیت الکترونیکی در ورزشگاه آزادی نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، پس از تاکید سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان مبنی بر آماده سازی هر چه بهتر استادیوم آزادی جهت برگزاری مسابقه فینال لیگ قهرمانان آسیا، بازسازی و اصلاحات بخش های مختلف در این استادیوم از چند هفته قبل آغاز شد.

در این راستا امروز یکشنبه ۶ آبان ماه همزمان با بازدید کریمی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و همچنین "عباباف" مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، نخستین گیت کنترل بلیت الکترونیکی تماشاگران در استادیوم آزادی به صورت آزمایشی نصب و مورد آزمایش قرار گرفت. برنامه ریزی و ساخت این گیت ها از حدود چهار ماه قبل برنامه ریزی و نصب آنها از امروز یکشنبه آغاز گردید.

قرار است تا ۱۵ آبان ماه نصب گیت های کنترل بلیت و همچنین بازسازی سایر قسمتهای استادیوم آزادی به اتمام رسد.