خانواده متوفیان اجباری در استفاده از مداحان باغ رضوان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سید رضا جعفریان فر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: مداحان و قاریان سفیران فرهنگی باغ رضوان هستند که امروز این افراد سطح بندی و با گزینش به کارگیری شدند.

وی با اشاره به اینکه سال های پیش در سطح بندی و به کارگیری قاریان قرآن و مداحان سلیقه ای عمل می شد، گفت: امروز با گرفتن آزمون از ۲۰۰ نفر، ۱۲۰ نفر انتخاب شدند و دوره های آموزشی برای آنها برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های اصفهان با اشاره به اینکه از سال ۹۵ قاریان و مداحان باغ رضوان طبق برنامه به کار گیری شدند،‌ ادامه داد: به منظور استفاده از قاریان و مداحان باغ رضوان برای مراسمات از سوی خانواده ها هیچ اجباری نیست.

وی اعلام کرد: اینکه عده‌ای فکر می‌کنند باید برای کفن و دفن یک پکیچ را انتخاب کنند اشتباه است چراکه هیچ اجباری وجود ندارد.

جعفریان فر از افزایش ۹ درصدی حقوق قاریان و مداحان در باغ رضوان خبر داد که امروز به تصویب جلسه شورای اسلامی شهر رسید، اظهار داشت: تسلط به قرائت قرآن کریم، مداحی، اطلاعات مذهبی خوب، سطح تحصیلات و توانایی مدیریت مجلسی از جمله شاخصه‌های گزینش مداحان و قاریان قرآن اعلام کرد.

وی نظارت مستمر بر قاریان و نظرسنجی از خانواده متوفی را از دیگر اقدامات برشمرد و اظهار کرد: خانواده‌ها متناسب با عملکرد قاریان و مداحان حضور به موقع، نحوه قرائت، مدیریت مجالس به آنها امتیاز می‌دهند و این امتیازات معیاری برای سنجش آنها خواهد بود.