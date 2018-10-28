۷ هزار زائر گیلانی اربعین با ناوگان عمومی به مرز مهران اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نازک‌کار ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در اداره کل راهداری اظهارکرد: تاکنون ۷ هزار و ۴۸۵ زائر از استان گیلان با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به منطقه مرزی مهران اعزام شده اند.

نازک‌کار با بیان اینکه این تعداد در قالب ۲۴۸ سفر اعزام شدند که از این تعداد ۱۲۸ سفر به صورت عادی و ۱۱۹ سفر دربستی بوده است، افزود: بیشترین اعزام‌ها از شهرستان های رشت، لاهیجان و لنگرود انجام شده است.

وی با اشاره به ورود بیش از ۱۱ هزار و ۷۸۵ زائر خارجی به کشور از طریق مرز آستارا، گفت: این تعداد زوار از کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه وارد کشور و سپس به کربلای معلی اعزام شدند. این آمار نشان دهنده رشد ۳۵ درصد ورود زوار خارجی به کشور بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان ادامه داد: از این تعداد زائر خارجی ۱۰ هزار و ۳۴۷ نفر با ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه مینی بوس و ۱۰۳ دستگاه سواری وارد مرز آستارا و با همین وسایط نقلیه به مرز شلمچه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در سال جاری شاهد ورود هزار و ۴۳۸ زائر خارجی بودیم که به صورت پیاده از کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه از طریق مرز آستارا وارد ایران و با ۳۳ دستگاه اتوبوس عازم مرز شلمچه شدند.

نازک‌کار بیان کرد: در مجموع تا روز گذشته حدود ۱۹ هزار و ۳۶۰ زائر اربعین از استان گیلان و زائرین کشورهای خارجی با وسایط نقلیه عمومی به کربلای معلی اعزام شدند.