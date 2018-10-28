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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

معاون فنی و بازرگانی شرکت پست ایران:

بیش از ۷۰۰ هزار گذرنامه توسط پست توزیع شد

بیش از ۷۰۰ هزار گذرنامه توسط پست توزیع شد

معاون فنی و بازرگانی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: شرکت پست از ۱۵ مهر ماه بیش از ۷۰۰ هزار گذرنامه زائران اربعین را توزیع کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد احمدی امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با تاکید بر تلاش های مضاعف و شبانه روزی اداره پست برای تسریع در تحویل گذرنامه زائران افزود: مامورین پستی روز های پنج شنبه و جمعه هفته گذشته حتی تا ساعت ۲۳ شب نیز گذرنامه زائران را تحویل داده اند.

وی با اشاره به تعهد اداره پست برای توزیع گذرنامه حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تحویل گذرنامه ها به این مرکز ادامه داد: شرکت پست حتی در برخی موارد با تغییر روند کلی خود سعی بر تسهیل و تسریع ارسال گذرنامه ها برای مشتریان کرده است.

معاون فنی و بارگانی شرکت پست گفت: در این ایام باجه و شیفت های معطله پیش بینی شد تا کسانی که برای تحویل گذرنامه حضور نداشتند بتوانند سریعا مراجعه و گذرنامه خود را دریافت کنند.

کد مطلب 4444120

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