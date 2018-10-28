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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۴۸

وزیر دفاع ارمنستان:

ارمنستان نیازی به خرید سلاح های آمریکایی ندارد

ارمنستان نیازی به خرید سلاح های آمریکایی ندارد

وزیر دفاع ارمنستان اعلام کرد که ایروان نیازی به خرید سلاح از واشنگتن ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیوید تونویان» وزیر دفاع ارمنستان اظهار داشت که کشورش نیازی به خرید سلاح های آمریکا ندارد.

تونویان که اخیرا دیداری با جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا داشته است گفت: ما در این دیدار در مورد خرید سلاح های آمریکایی بحثی نداشته ایم.

وی خاطر نشان کرد که بازار سلاح باز است و با توجه به این نکته ارمنستان نیاز به خرید سلاح های آمریکایی ندارد.

شایان ذکر است که «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان، پیشتر گفته بود که کابینه آماده است تا در مورد پیشنهاد جذابی که از طرف آمریکا درخصوص خرید سلاح های آمریکایی داشته است، فکر کند.

ارمنستان اکنون بیشترین حجم سلاح خود را از روسیه خریداری می کند.

کد مطلب 4444150

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