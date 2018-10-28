معلم فداکار به کلاس درس برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زاده معلم فداکار آبپخشی که هفته پیش دچار آسیب شده بود و به کما رفته بود، پس از بهبود نسبی امروز به کلاس درس خود برگشت و کلاس را از معلم جایگزین تحویل گرفت.
ابراهیمزاده به خبرنگار مهر گفت: در زمان حادثه همه تلاش خود را به کار گرفتم تا کوچکترین آسیبی به دانشآموزان وارد نشود و خوشبختانه پیش از تشدید آتشسوزی توانستم دانشآموزان را نجات دهم.
این معلم فداکار با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته برای احیای وی و بازگرداندن سلامتیش، بیان کرد: امروز بار دیگر سر کلاس حضور یافتم تا روند فعالیت آموزشی و علمی دانشآموزان را ادامه دهم.
حبیب بنافی مدیر دبستان شهید امیری آبپخش نیز اظهار داشت: در حادثهای که هفته گذشته رخ داد، محمد ابراهیم معلم فداکار بعد از وقوع آتشسوزی در آزمایشگاه مدرسه توانست دانشآموزان را نجات دهد ولی خودش در بین دود و آتش گیر افتاد و بیهوش شد.
وی اضافه کرد: با کمک اولیا و تعدادی از پرسنل مدرسه سریعا وی را از آزمایشگاه بیرون کشیدیم و ابتدا در درمانگاه آبپخش احیا شد و پس از تثبیت وضعیت سلامت وی، برای تکمیل روند درمانی به بیمارستان شهید گنجی برازجان منتقل شد.
بنافی بیان کرد: خوشبختانه روند درمانی این معلم با سرعت طی شد و اکنون شاهد بهبود وضعیت وی هستیم و امروز با درخواست مکرر دانشآموزان به کلاس خود برگشت و در جمع دانشآموزان حضور یافت.
وی با تقدیر از خانم آمنه کشتکار معلم جایگزین آقای ابراهیمزاده افزود: با همکاری مدیریت آموزش و پرورش آبپخش کلاس درس دانشآموزان بدون معلم نماند و برنامههای علمی و آموزشی به صورت کامل انجام شد.
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