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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

سرمربی تیم قشقایی شیراز:

تیم قشقایی شیراز مدعی صعود به لیگ برتر است

تیم قشقایی شیراز مدعی صعود به لیگ برتر است

کرج - سرمربی تیم قشقایی شیراز با اشاره به اینکه با تمام توان برای بازی‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم، گفت: این تیم از مدعیان صعود به لیگ برتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروردین عصر یکشنبه پس از برتری تیمش مقابل اُکسین البرز، گفت: خوشحالم که در کرج موفق شدیم سه امتیاز باارزش را به دست آوریم.

وی ادامه داد: ما می‌دانستیم در کرج کار ساده‌ای نخواهیم داشت و کاملاً در تمرینات روی نقاط ضعف و قدرت حریف کارکردیم و امروز مزد زحمات خود را گرفتیم.

سرمربی تیم قشقایی شیراز یادآور شد: تیم ما مشکلات فراوانی دارد و نیاز به حمایت مسئولان استان داریم.

فروردین اضافه کرد: با همه قدرت به فکر بازی‌های آینده هستیم و یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر خواهیم بود.

کد مطلب 4444156

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