تیم قشقایی شیراز مدعی صعود به لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروردین عصر یکشنبه پس از برتری تیمش مقابل اُکسین البرز، گفت: خوشحالم که در کرج موفق شدیم سه امتیاز باارزش را به دست آوریم.

وی ادامه داد: ما می‌دانستیم در کرج کار ساده‌ای نخواهیم داشت و کاملاً در تمرینات روی نقاط ضعف و قدرت حریف کارکردیم و امروز مزد زحمات خود را گرفتیم.

سرمربی تیم قشقایی شیراز یادآور شد: تیم ما مشکلات فراوانی دارد و نیاز به حمایت مسئولان استان داریم.

فروردین اضافه کرد: با همه قدرت به فکر بازی‌های آینده هستیم و یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر خواهیم بود.