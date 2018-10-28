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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۲۴

جانشین فرمانده انتظامی گلستان:

انفجار تانکر قیر در گنبدکاووس/ ۳ نفر مصدوم شدند

انفجار تانکر قیر در گنبدکاووس/ ۳ نفر مصدوم شدند

گنبدکاووس- جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از انفجار تانکر قیر در گنبدکاووس خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر دچار سوختگی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ مسعود فروزان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ظهر یکشنبه به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی، تانکر قیر در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی گنبدکاووس منفجر شد.

وی با بیان این که سه کارگر در این حادثه دچار سوختگی شدند، توضیح داد: دو کارگر برای ترمیم نشتی تانکر به داخل آن رفته و اقدام به جوشکاری می کنند.

فروزان نیا ادامه داد: به دلیل انباشته شدن گاز و وجود مواد اشتعال زا در تانکر، انفجار رخ داده و دو کارگر دچار سوختگی ۷۰ تا ۹۰ درصدی می شوند.

طبق گفته وی بعد از انفجار، کارگر سوم برای کمک به همکاران خود می رود که وی هم دچار سوختگی ۱۰ درصدی شده و هم اکنون از بیمارستان مرخص شده است.

فروزان نیا خاطر نشان کرد: رعایت اصول ایمنی می تواند از وقوع بسیاری از حوادث ناگوار پیشگیری کند.

گفتنی است دو کارگر مصدوم این حادثه به بیمارستان پنجم آذر گرگان منتقل شدند.

کد مطلب 4444164

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