ورامین پیروز جدال شهرداری چی ها/شهرداری ورامین ۳ شهرداری تبریز یک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های والیبال شهرداری ورامین و شهرداری تبریز از سری رقابت های هفته سوم لیگ برتر والیبال، از ساعت ۱۶ یکشنبه در ورزشگاه شهید گلعباسی به مصاف یکدیگر رفتند.

ورامینی ها سِت اول و از دقایق اولیه این مسابقه با ارائه بازی زیبا و در سایه تشویق های متعدد هواداران خود، از حریف تبریزی پیش افتادند و در نهایت این سِت را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به نفع خود به پایان رساند.

اما سِت دوم تبریزی ها با اختلاف یک الی ۲ امتیاز از شهرداری ورامین پیش بودند و مسابقه با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ به نفع شهرداری تبریز ادامه داشت و در نهایت این سِت با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به نفع شهرداری تبریز به پایان رسید، تا ۲ تیم در سِت شماری به تساوی یک بر یک برسند.

سِت سوم این مسابقه با قدرت نمایی ورامینی ها آغاز شد و این تیم برتری خود را با فاصله ۱۰ امتیازی در برابر شهرداری تبریز ادامه داشت، که در نهایت با ورود آرش تقوی به زمین مسابقه و دفاع زیبای این بازیکن سبب کسب امتیاز ۲۵ برای ورامینی ها شد، تا این ست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به پایان برسد.

سِت چهارم این تبریزی ها بودند، که فاصله چند امتیازی با تیم ورامین را حفظ کردند و این فاصله تا امتیاز ۱۶ بر ۱۰ به نفع شهرداری تبریز ادامه داشت.

در این سِت شاهد اولین حضور محمد رضی، بازیکن شهرداری ورامین در این فصل بودیم، که این حضور با دفاع روی تور او تشویق هواداران همراه شد.

در ادامه سِت چهارم این مسابقه ورامینی ها به تدریج فاصله را کم کردند، تا ۲ تیم در نهایت در امتیاز ۲۳ به تساوی رسیدند و سپس این شهرداری ورامین بود، که امتیاز ۲۴ را کسب کرد، تا جدال شهرداری چی ها در سِت چهارم نفس گیر باشد.

در پایان این ورامینی ها بودند، که این ست را نیز با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به سود خود به پایان رساندند، تا در نهایت با نتیجه ۳ بر یک هم نام تبریزی خود را بدرقه کرده و ۳ امتیاز شیرین به نام خود ثبت کنند.

پس از این مسابقه شهرداری ورامین ۷ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد و شهرداری تبریز با یک امتیاز و یک بازی کم تر به رده ۱۱ جدول رفت.