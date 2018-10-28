اختصاص ۲۷ میلیارد تومان اعتبار آبخیزداری به سیستان و بلوچستان

ابوالقاسم حسین پور در حاشیه بازدید از پروژه های در دست اقدام شهرستان مهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ جهت اجرای پروژه های آبخیزداری به شهرستان مهرستان اختصاص یافته است.



وی افزود: سیستان و بلوچستان منطقه ای کم باران و دارای اقلیمی فرا خشک است که مردم مرزنشین آن علی الخصوص مردم شهرستان مهرستان از اثرات منفی خشکسالی های اخیر خسارت های زیادی دیده اند که اجرای پروژه های آبخیزداری می تواند نقش موثری در کاهش اثرات خشکسالی، احیاء قنوات، چاه ها و چشمه ها و همچنین توانمند شدن مردم به لحاظ اقتصادی داشته باشد.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: نقش مردم و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی در پیشبرد اهداف منابع طبیعی و آبخیزداری و اجرای اینگونه پروژه ها بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری پروژه های مختلفی در سطح کشور برای مردم در نظر گرفته و در حال اجرا دارد، ادامه داد: خواهشمندیم مردم نیز در کنار خادمان خود در منابع طبیعی و آبخیزداری باشند و از اینگونه پروژه ها که نقش مستقیم در زندگی آن ها دارد حمایت کنند.

حسین پور تصریح کرد: همچنین جهت انجام پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری مبلغ ۲۷ میلیارد تومان به استان سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرده که با شروع بکار این پروژه ها و تاثیر آن بر قنوات و چاه های منطقه امید است شاهد بهبود وضعیت معیشتی ساکنان این منطقه شود.