به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بارسلونا از ساعت ۱۸:۴۵ امشب در ورزشگاه نیوکمپ به مصاف رئال مادرید رفت که نیمه نخست این بازی با پیروزی دو بر صفر آبی اناری‌پوشان به اتمام رسید.

کوتینیو (۱۱) و سوارز (۳۰) برای بارسلونا گلزنی کردند.

دیداری که در غیاب بزرگترین ستاره های فوتبال دنیا آغاز شد. لئو مسی به دلیل مصدومیت از ناحیه آرنج دست در این بازی غایب بود و کریستیانو رونالدو هم ابتدای فصل به یوونتوس کوچ کرد تا دیدار تاریخی فوتبال باشگاهی اسپانیا و دنیا بدون این دو بازیکن برگزار شود.

نیوکمپ در حالی میزبان این دیدار مهیج بود که رئال مادرید در سه ال‌کلاسیکوی اخیر لالیگایی‌اش در نیوکمپ شکست نخورده است. کهکشانی های مادرید در این بازی ها یک برد و دو تساوی در کارنامه خود ثبت کرده بودند.

بارسلونا که می خواست در همان دقایق ابتدایی مقابل دیدگان هواداران پرشور خود به گل برسد بازی را تهاجم شروع کرد.

با این حال شاگردان لوپتگی که مالکیت توپ را به میزبان خود داده بودند سعی داشتند مدیریت بازی را با ارسال پاس های کوتاه و بلند به پشت مدافعان بارسا در اختیار بگیرند. اتفاقی که از سوی سفیدپوشان مادریدی به خوبی انجام نشد تا حملات سرعتی بارسایی ها در دقیقه ۱۱ توسط ستاره برزیلی این تیم به گل بنشیند.

پاسکاری دقیق آبی اناری پوشان پس ازاین گل هم ادامه داشت تا سوارز باردیگر بتواند برای بارسا گلزنی کند و این تیم را در نیمه نخست به گل دوم برساند.

پس از این گل، حملات رئالی ها پر دامنه تر از قبل انجام شد اما هیچ کدام راهی به دروازه ترشتگن که درون دروازه بارسلونا ایستاده بود پیدا نکرد تا نیمه نخست با نتیجه دو بر صفر به سود میزبان به پایان برسد.