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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

سرپرست فرمانداری ملارد:

جمعیت روستایی ملارد طی ۴۰ سال گذشته ۱۰ برابر شده است

جمعیت روستایی ملارد طی ۴۰ سال گذشته ۱۰ برابر شده است

ملارد- سرپرست فرمانداری ملارد گفت: جمعیت روستایی ملارد طی ۴۰ سال گذشته ۱۰ برابر شده و از ۷ هزار نفر به ۷۰ هزار نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات آب روستاییان شهرستان ملارد طی سخنانی اظهار داشت: جمعیت روستاهای حاشیه تهران به دلیل نزدیکی به تهران افزایش پیدا کرده است و می بایست، در این روستاها به موازات افزایش جمعیت خدمات دهی مناسبی صورت بگیرد.

توکلی کجانی در ادامه افزود: ملارد با ۶۱ نقطه جمعیتی و روستایی از ۴۷۰ نقطه ای که در استان وجود دارد دارای اهمیت ویژه ای در این خصوص است و جمعیت روستایی این شهرستان، که در ابتدای انقلاب ۷ هزار نفر بود، اکنون به ۷۰ هزار نفر رسیده و رشد ۱۰ برابری را تجربه کرده است.

سرپرست فرمانداری ملارد با بیان این که در حال حاضر ۱۰ سال از شهرستان شدن ملارد می گذرد، گفت: خدمات خوبی طی ۴۰ سال انقلاب به روستاها داده شده است و با نگاه خوبی که به روستاها وجود داشته، شاهد ایجاد رضایت نسبی در آن ها هستیم.

وی گفت: امروز برای هر متر مکعب آب مبلغ ۳۷ تومان توسط آب و فاضلاب هزینه می شود، دولت بر اساس سند ششم توسعه خدمات رسانی به مردم و روستاییان را سرلوحه خود قرار داده است.

سرپرست فرمانداری ملارد با بیان اینکه ملارد با ۷۰ هزار نفر جمعیت روستایی نیازمند تعریف پروژه هایی از صندوق توسعه ملی است، افزود: روز به روز به جمعیت روستایی این منطقه به خاطر ۲ کلان شهر تهران و البرز در اطراف آن در حال افزایش است و دهیاران شوراییان روستاها باید برای حل مشکلات روستاییان بکوشند.

توکلی کجانی گفت: دلیل اصرار بر روی رفع مشکلات در حوزه آب و زیرساخت های روستایی ملارد این است که اگر این مشکلات در روستاها حل نشوند قطعا با خالی شدن سکنه روستایی روبرو خواهیم شد.

کد مطلب 4444191

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