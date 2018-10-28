جمعیت روستایی ملارد طی ۴۰ سال گذشته ۱۰ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات آب روستاییان شهرستان ملارد طی سخنانی اظهار داشت: جمعیت روستاهای حاشیه تهران به دلیل نزدیکی به تهران افزایش پیدا کرده است و می بایست، در این روستاها به موازات افزایش جمعیت خدمات دهی مناسبی صورت بگیرد.

توکلی کجانی در ادامه افزود: ملارد با ۶۱ نقطه جمعیتی و روستایی از ۴۷۰ نقطه ای که در استان وجود دارد دارای اهمیت ویژه ای در این خصوص است و جمعیت روستایی این شهرستان، که در ابتدای انقلاب ۷ هزار نفر بود، اکنون به ۷۰ هزار نفر رسیده و رشد ۱۰ برابری را تجربه کرده است.

سرپرست فرمانداری ملارد با بیان این که در حال حاضر ۱۰ سال از شهرستان شدن ملارد می گذرد، گفت: خدمات خوبی طی ۴۰ سال انقلاب به روستاها داده شده است و با نگاه خوبی که به روستاها وجود داشته، شاهد ایجاد رضایت نسبی در آن ها هستیم.

وی گفت: امروز برای هر متر مکعب آب مبلغ ۳۷ تومان توسط آب و فاضلاب هزینه می شود، دولت بر اساس سند ششم توسعه خدمات رسانی به مردم و روستاییان را سرلوحه خود قرار داده است.

سرپرست فرمانداری ملارد با بیان اینکه ملارد با ۷۰ هزار نفر جمعیت روستایی نیازمند تعریف پروژه هایی از صندوق توسعه ملی است، افزود: روز به روز به جمعیت روستایی این منطقه به خاطر ۲ کلان شهر تهران و البرز در اطراف آن در حال افزایش است و دهیاران شوراییان روستاها باید برای حل مشکلات روستاییان بکوشند.

توکلی کجانی گفت: دلیل اصرار بر روی رفع مشکلات در حوزه آب و زیرساخت های روستایی ملارد این است که اگر این مشکلات در روستاها حل نشوند قطعا با خالی شدن سکنه روستایی روبرو خواهیم شد.