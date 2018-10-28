به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید خوشرو روز یکشنبه (ششم آبان‌ماه) در نخستین روز عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین الملل بورس انرژی در جمع خبرنگاران گفت: عرضه یک میلیون بشکه نفت‌خام در بورس انرژی برای حضور بخش خصوصی گامی بزرگ است و برای آنها آرزوی موفقیت داریم.

وی، داشتن پالایشگاه، قرارداد معتبر و ارتباط با پالایشگران، مشخص بودن مقصد را به‌عنوان برخی از شرایط فروش محموله‌های نفت خام ایران به مشتریان عنوان کرد و گفت: شرکت ملی نفت ایران برای تسهیل خرید نفت از سوی بخش خصوصی این شرایط را برداشته و تنها عنوان کرده است متقاضیان خرید برای شرکت در معامله باید ۱۰ درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به عنوان پیش پرداخت پیش از عرضه به حساب اعلامی «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» واریز کنند.

خوشرو با بیان این که مقاصد فروش نفت از سوی بخش خصوصی آزاد گذاشته شده و آنها می‌توانند به جز مشتریان سنتی، نفت خام ایران را به هر مقصدی صادر کنند، تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران همچنین برای تسهیل خرید نفت از سوی بخش خصوصی، محموله یک میلیون بشکه‌ای را به محموله‌های کوچکتر (۳۵ هزار بشکه‌ای) تقسیم کرده است تا بخش خصوصی بتواند با توجه به شرایط مالی آسان‌تر خرید کند.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره این که آیا برآورد شما از حجم فروش، همین رقمی (۲۸۰ هزار بشکه) بود که امروز فروش رفته است، اظهار کرد: برآوردم این بود که با توجه به شرایطی که شرکت ملی نفت ایران برای مشتریان فراهم کرده است، خریداران بخش خصوصی در همان دقایق اولیه، یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شده در رینگ بین الملل بورس را می‌خرند. البته باید به بخش خصوصی فرصت داد و شرکت ملی نفت ایران نیز با تسهیل شرایط حسن‌نیت خود را به آنها ثابت کرده است.

وی درباره این که آیا خریداران هشت محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای نفت خام مشخص هستند، به سخنان مدیرعامل بورس انرژی درباره محرمانه بودن اسامی خریداران اشاره کرد و گفت: آنچه که من از خریداران می دانم تنها در قالب یک «کد» است و فردی که اسامی را اعلام کرده احتمالا از پشت پرده معاملات با خبر بوده است.

سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی که در کنار خوشرو حضور داشت نیز در این زمینه اظهار کرد: افشای نام خریدار در بورس محرمانه است و اگر شخصی آن را اعلام کردند جرم به شمار می‌آید.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در ادامه این گفت‌وگو درباره این که آیا فروش ۲۸۰ هزار بشکه نفت در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت ۷۴ دلار و ۸۵ سنت برای هر بشکه، در حالی که در اطلاعیه عرضه این رقم ۷۹ دلار و ۱۵ سنت به ازای هر بشکه تعیین شده، به معنای تخفیف است، اظهار کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت در ۲ هفته اخیر قیمت پایه نفت نیز کاهش یافته است و این به معنای تخفیف نیست.

خوشرو یادآور شد: قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در هفته‌ای که اطلاعیه عرضه نفت خام در بورس انرژی (۲۳ مهرماه) منتشر شد در بالاترین سطح در چهار سال اخیر قرار داشت و پس از آن روند کاهشی در پیش گرفت. این موضوع دلیل اصلی کاهش قیمت پایه برای فروش به خریداران بوده است.

وی درباره عرضه ۷۲۰ هزار بشکه‌ای نفت خام باقیمانده نیز اظهار کرد: عرضه می تواند ادامه یابد، اما قیمت پایین تر از ۷۴ دلار و ۸۵ سنت برای هر بشکه نخواهد بود. شرایط عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین الملل بورس انرژی با همین روند ادامه می‌یابد و در صورت نیاز در مراحل بعدی عرضه‌ تغییر می‌کند.