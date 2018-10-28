۱.۷ تن چوب جنگلی قاچاق در تنکابن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین شمس اظهار داشت: ماموران انتظامی "بخش خرم آباد " این فرماندهی در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به دو دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن،تصریح کرد: ماموران خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنها یک تن و ۷۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال کشف کردند و در این ارتباط راننده این خودروها دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن در پایان با اشاره به اینکه قطع درختان ، به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی در پی دارد از شهروندان خواست : در صورت مشاهده فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان چوب و محصولات جنگلی مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.