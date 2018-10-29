به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فاصله‌ات را با من حفظ کن» نوشته جولیا کوک به تازگی با ترجمه عرفانه جوادپور توسط انتشارات فنی ایران منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب یکی از تالیفات این نویسنده است که با عناوین «کتاب‌های جولیا» شناخته می‌شوند و ترجمه آن به عنوان یکی از کتاب‌های نردبان چاپ شده که انتشارات فنی ایران چاپ می‌کند.

رعایت حقوق دیگران و شناخت فاصله‌های رفتاری و کلامی، موضوع اصلی این کتاب است. مخاطبان اصلی این کتاب هم گروه سنی کودکان ۶ سال به بالا هستند. ترجمه «فاصله‌ات را با من حفظ کن» با خرید حق کپی‌رایت از ناشر اصلی چاپ شده است.

در این کتاب مهارت تقویت ادب رفتاری و رعایت حقوق دیگران در قالب یک داستان کودکانه آموزش داده شده است. نویسنده این کتاب اعتقاد دارد بهتر است کودکان از سنین کم آداب معاشرت با دیگران را بیاموزند و مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت کنند. شناخت حقوق دیگران و رعایت آن به کودکان کمک می‌کند با حقوق خود آشنا شوند تا در مواقع لازم با کمال احترام به حقوق دیگران از حق خود دفاع کنند.

« فاصله‌ات را با من حفظ کن» داستان پسری به نام لوئیس را در بر می‌گیرد که دیگران به دلیل عدم حفظ فاصله‌ فیزیکی او با خود نگران و عصبانی‌اند. لوئیس همیشه در دست و پای دیگران است یا همیشه به دیگران برخورد می‌کند اما بالاخره با کمک یک بازی که توسط معلمش ساخته شده است، حفظ فاصله را می‌آموزد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

فردای آن روز، خانم معلم گذاشت تمام چیزهایی را که توی کلاس رعایت فاصله یاد گرفته بودم،‌ به دوستانم هم یاد بدهم. از وقتی که یاد گرفته‌ام فاصله ام را با دیگران رعایت کنم، خانم معلم دیگر از دستم عصبانی نشده است. البته به جز دیروز که موشک کاغذی ام از کنار گوشش رد شد...

این کتاب به تازگی با قیمت ۷ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.