پرچم شهید را عاشقان شهادت بالا نگه می دارند

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت الاسلام سید حسین پور موسوی امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین در این خصوص اظهار داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و عاشقان شهادت می توانند با زنده نگهداشتن این یادها و نام ها از فیض شهادت بهره مند شوند.

وی افزود: شهدا هنرمندانه ترین کار را برای نصرت و یاری خداوند که همان گذشتن از هستی شان بود انجام دادند و ما هم می توانیم در این ثواب شریک آنها بشویم.

حجت الاسلام پور موسوی با اشاره به حدیثی از رسول گرامی اسلام(ص) ادامه داد: ایشان می فرمایند«اگر کسی عمل کسی را دوست داشته باشد در آن عمل شریک است» و کسانی که عاشقان شهادت هستند در ثواب شهادت شهدا شریکند.

وی اظهار داشت: اربعین حسینی تمرینی برای داشتن روحیه شهادت طلبی و آمادگی در امر انتظار است اما در این مسیر رضایت والدین شرط است.

سخنران بعثه مقام معظمم رهبری گفت: کسانی که در این ایام به دلیل بیماری یا کهولت سن والدین خود امکان حضور در راهپیمایی اربعین را نیافته اند به خاطر خدمت به والدینشان همچون یک زائر از ثواب این زیارت بهره مند شده اند.