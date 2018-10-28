حدود ۱۰۰هزار زائر تا آخر امشب وارد شهر مهران می شوند

به گزارش خبرنگار مهر٬ قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با اعلام این مطلب گفت: از امروز موازنه ورود و خروج در این مرز تغییر یافته به نحوی که تا ساعت ۱۹ بعد از ظهر ۲۲ هزار نفر از مرز خارج و ۵۲هزار نفر وارد شده اند.

وی با بیان اینکه تمام تدابیر لازم برای پذیرش ورود زوار اربعین در مرز مهران اندیشیده شده است افزود: هم اکنون آرامش٬ بهداشت و درمان و رفاه زائران مراجعه کننده به میهن برای ما مهمترین برنامه است و به همین منظور از موکب ها خواسته شده استا که سه تا پنج روز بعد از اربعین نیز در مرز مهران حضور داشته و به زائران مراجعه کننده به کشور خدمات بدهند.

استاندار ایلام همچنین از معاینه زوار ایرانی در ورود به کشور توسط تیم های بهداشتی خبر داد و گفت: در این آزمایش ها نمونه خون افراد مشکوک گرفته شده و جواب آن ظرف ۲۴ ساعت آینده برای صاحب خون ارسال می شود.

سلیمانی اضافه کرد: در مسیرهای بازگشت نیز تیم های انتظامی و امدادی از فواصل ۳-۴ کیلومتری مستقرند و با تمام امکانات محورهای مواصلاتی را پوشش می دهند.

وی تامین امنیت غذایی و انتظامی منطقه را اساسی ترین محور کاری ستاد اربعین استان در این ایام عنوان کرد و گفت: تیم های بهداشتی با نمونه برداری خود و تیم های انتظامی با امکانات امنیتی در حال رصد موارد امنیتی و رفع آنها هستند.