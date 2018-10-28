به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با محوریت آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، اظهارکرد: بهره‌گیری از پژوهش‌های نوین زمینه ساز توسعه صنایع و افزایش بهره وری در استان گیلان می شود.

سالاری افزود: اجرای طرح‌های فناورانه محصول محور در دانشگاه‌ها نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کند و دانشگاه‌های استان گیلان با ظرفیت مطلوبی که دارند می توانند در تحقق این امر پیشگام باشند.

وی با بیان اینکه نیازمندی‌های صنایع و تولیدات باید براساس پژوهش‌ محوری و در قالب توانمندی‌های فناورانه رفع شود، گفت: گیلان یکی از استان‌های برتر در حوزه نیروی انسانی است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه باید برای افزایش نرخ سرانه مطالعه در حوزه پژوهش‌های دانش محور تلاش کرد، ادامه داد: تربیت نیروی انسانی یک اصل مهم برای تولید و توسعه در استان گیلان است.

وی همچنین به ظرفیت‌های جدید پارک علم و فناوری گیلان نیز اشاره و بیان‌کرد: بخشی از نیازهای شرکت‌های متقاضی با راه اندازی ۳ سوله بزرگ در پارک علم و فناوری گیلان مرتفع می شود.

سالاری بخشی از مشکلات بیان شده توسط شرکت‌های دانش بنیان را فرابخشی دانست و تصریح کرد: مشکلاتی نظیر مالیات و ارزش افزوده، مالیات گمرکی، زمان بر بودن تسهیلات بانکی و چالش‌هایی از این دست مشکلات فرابخشی بوده که از حوزه معاونت به تنهایی خارج و نیازمند همت مجموعه دولت است.