بنیاد مستضعفان ۲۵۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای محروم‌ می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بهزاد مایلی بیان کرد: توجه عمیق به توسعه شاخصه‌های سلامت، تندرستی و ارتقاء ورزش همگانی برای آحاد محروم جامعه از جمله اهداف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که بر اساس آن، در سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی توسط بنیاد علوی در خصوص توسعه فضاهای ورزشی در مناطق محروم صورت پذیرفته است.

وی احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی علوی بیرجند توسط بنیاد علوی را اقدامی در راستای این اهداف خواند و گفت: این مجموعه شامل یک سالن توپی چند منظوره در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع است که با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد ریال توسط بنیاد علوی احداث شده و پس از تکمیل، جهت استفاده اهالی منطقه به مجمع خیرین ورزش‌یار استان خراسان جنوبی تحویل شده است.

مایلی افزود: از دیگر فعالیت‌های بنیاد علوی در این حوزه، احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهرستان قلعه گنج شامل استخر، سالن توپی و محوطه است که در فاز نخست آن، استخر و محوطه سازی با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال در حال اجراست.

وی با اشاره به دیگر فعالیت‌های بنیاد علوی، گفت: مشارکت با استانداری خراسان جنوبی و اداره کل ورزش و جوانان آن استان جهت ساخت استخر دیگری در منطقه خوسف با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و انجام هماهنگی‌های لازم جهت احداث سالن ورزش‌های رزمی در شهرستان چالدران با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی از دیگر اقدامات این بنیاد است.

معاون فنی ـ مهندسی بنیاد علوی افزود: بنیاد علوی به منظور توسعه امکانات ورزشی در روستاهای محروم، با مشارکت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان و وزارت ورزش و جوانان، احداث و تجهیز ۲۵۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای محروم سطح کشور را در برنامه خود قرار داده که با پیشرفت طرح در سال‌های آتی به مرور به بهره‌برداری می‌رسد.